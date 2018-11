Les 10 et 11 novembre, rendez-vous à Lys-lez-Lannoy pour la 31ème édition de Bulles en Nord, le salon dédié à la Bande Dessinée.

Samedi 10 et dimanche 11 novembre

Lys-lez-Lannoy, France

Des dédicaces, des rencontres, des ateliers, des stands divers ainsi que des animations jeunesse seront au programme, notamment des ateliers BD et Manga (sur inscription jusqu'au 8 novembre - informations sur la page Facebook du festival)

Des auteurs, des rencontres, des ateliers, des animations jeunesse, des dédicaces, un pôle 3D - Bulles en Nord

Trois sites à Lys-lez-Lannoy : Espace Desmulliez, Espace Paul Bert et le Centre Culturel Maurice Caudron

De nombreux auteurs seront présents pour l'occasion, dont Gilles Mezzomo, Aline Langlois, Dominique Hennebaut, Hélène Larbaigt, Guillaume Delacour, Eric Polaert (Baloo), Eric Loutte, André Bennn, Nadou, Jean-François Kieffer, François-Xavier Poulain et Olivier Bailly, Virginie Vidal, Clément Groussaud, Paul Bona, Winoc, François Plisson, André Taymans, Mohamed Aouamri et Jean Dufaux, Pierre Waltch, Bob Garcia, Nina Jacqmin, Christian Guillaume (Teel), Philippe Luguy, Jérémy et Mika, Frédéric Logez, Didier Pagot, François Duprat, Fred Druart, .

L'invité d'Honneur : JEREMY

JEREMY - Blog JEREMY

- JEREMY

DE.S AUTEURS :

Dominique Hennebaut viendra dédicacer en exclusivité son tout dernier western ; Rio Barjot à Bulles en Nord 2018

- D. Hennebaut

de G à D : TOSHY / TEEL / François PLISSON - Bulles en Nord

Et beaucoup d'autres ...

Comme chaque année, en participant à la tombola, vous aurez peut être la chance de gagner l'un des albums dédicacés par des auteurs présents !

Les infos + ICI Festival-Bulles-en-Nord-Lys-lez-Lannoy