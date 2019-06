32ème salon chasse pêche nature de Saint-Gély-du-Fesc avec France Bleu Hérault

Le Salon Chasse Pêche Nature de Saint-Gély-du-Fesc est aujourd’hui un des plus grands évènements nationaux sur la triple thématique. Gratuit et ouvert à tous, il ravit chaque année petits et grands, spécialistes comme non-initiés, par l’affirmation toujours plus marquée des volets nature & environnement de la manifestation.

OBJECTIFS :

Préserver la biodiversité et une utilisation partagée de l’espace rural.

Favoriser la rencontre et l’échange entre les représentants de la chasse, de la pêche et des activités de pleine nature, dans un cadre convivial.

Sensibiliser le grand public et les élèves des écoles à l’éducation à la nature et à la préservation de la biodiversité, à la pratique de la chasse et de la pêche, ainsi qu’à l’authenticité de nos terroirs.

Informer les utilisateurs de la nature des pratiques inscrites dans la démarche de développement durable.

LE SALON EN BREF…

120 stands thématiques dont une galerie nationale d’Art « Chasse pêche nature »

Plus de 1400 chiens de chasse

Equipage de grande vénerie

Cor des Alpes avec « Les sonneurs de Savoye »

Fauconnerie haut vol et bas vol

Chiens de rapport et Agility

Concert de trompes de chasse

Stands d’éducation à l’environnement

Pôle pêche: Animation du centre Aquapêche et Pêche en Mer

Pôle nature

Pôle chasse

Eco-pâturage

Un très grand spectacle équestre présenté par Cavals sud

Démonstration de cascade à cheval ouverte à tous

Des animations pour les enfants : pêche en bassin, moulages de traces, découverte des insectes, sentier sensoriel pieds nus, ruches pédagogiques, taille de silex, parcours accrobranche, mur d’escalade, pain cuit à la pierre, animation verre filé … et une MINI FERME pédagogique. Animation

Samedi & Dimanche de 8h à 18h30 - Entrée & parking gratuits - Restauration et buvette sur place