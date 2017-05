33e édition du Tour des Ports de la Manche du 9 au 14 juillet

Ce sont plus de 700 régatiers qui prendront cette année à Granville le départ du 33e Tour des Ports de la Manche. Les 6 étapes permettront aux navigateurs de rejoindre Saint-Vaast-la-Hougue le 14 juillet, avec une nouveauté cette année : le Tour des Ports de la Manche des Kids.

Le 33e Tour des Ports de la Manche se déroulera du 9 au 14 juillet. Il s'agit de l'une des plus grandes courses à la voile de France, et de la plus importante de Normandie. Plus de 110 bateaux et de 700 régatiers participeront aux étapes reliant Granville à Saint-Vaast-la-Hougue, en passant par Barneville-Carteret, Guernesey, Jersey, Port-Diélette, et Cherbourg en Cotentin.

Le Tour des Ports de la Manche des Kids. La veille du départ, samedi 8 juillet, les jeunes de 7 à 12 ans des écoles de voile du département et des îles anglo-normandes se retrouveront pour régater lors d'un grand rassemblement à Granville.

Les dates et le parcours : 8 juillet à Granville Tour des Ports de la Manche des Kids, 9 juillet étape Granville/Barneville-Carteret, 10 juillet étape Barneville-Carteret/Guernesey, 11 juillet étape Guernesey/Jersey, 12 juillet Jersey/Port-Diélette, 13 juillet étape Port-Diélette/Cherbourg, 14 juillet étape Cherbourg/Saint-Vaast-la-Hougue.