Du 11 au 14 octobre 2018 poussera une Cité des Livres de la place Dorian à Jacquard en passant par Jean-Jaurès et Hôtel de Ville.

Promenons-nous à travers la Fête du Livre 2018 !

Sous la houlette du parrain Michel Bussi et du parrain des Mots en Scène Marc -Antoine Mathieu, les écrivains, lecteurs, libraires, bouquinistes, éditeurs et journalistes seront très nombreux à sillonner Saint-Etienne. Tous les imaginaires s’y côtoieront au sein d’une Fête de la littérature comme seule Saint-Etienne sait offrir aux amoureux de culture, grâce aux Stéphanois et publics accourus de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, en accès totalement libre.

Vanessa Schneider, Nina Bouraoui, Adrien Bosc, Laurent Seksik, Thomas Snégaroff, Laury Thilleman, Patricia Darré, Vikash Dhorasoo, Etienne Klein, Émilie de Turkheim, Caryl Férey et Josef Schovanec sont quelques-uns parmi les 320 auteurs que vous croiserez le temps d’une dédicace, d’une rencontre ou d’une masterclass.

France Bleu Saint Etienne Loire en direct de la Fête du livre

Vendredi 12 octobre : Ça vaut le détour de 16h à 19h en direct du studio France Bleu à la fête du livre avec Yoann Kerpèdron

Samedi 13 octobre : De 10h à 12h30, déambulation dans les allées de la fête du livre avec Frédéric Nicolas

Dimanche 14 octobre : De 11h à 12h en partenariat avec France3, débat en direct du studio France Bleu à la fête du livre

Découvrez le programme de la 33ème Fête du livre de Saint Etienne

