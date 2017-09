34ème Festival des Francophonies en Limousin avec France Bleu Limousin

Festival annuel, théâtre, danse, musique, rencontres d'auteurs à vivre ensemble !

Pour cette nouvelle édition des Francophonies en Limousin, cinq créations, deux premières en France, plus d’une trentaine de spectacles (théâtre, danse, concerts), lectures et rencontres, un programme baptisé « Tunisie aujourd’hui », des performances de rue et des inclassables pluridisciplinaires seront au programme de ces dix jours

Ils viennent de partout pour nous enchanter de leur art ! Des artistes venus de Tunisie, du Burkina Faso, de Belgique, du Canada, du Congo, de Roumanie, de Suisse, de France ou d’Irak viennent transmettre leur envie de changer le monde et la force d’essayer.

Images des spectacles : Kalatuka / Edgar Paillettes / Shine my blind way - ©Sophie Garcia / Suzanne O'Neil / Maurice Salmon

le festival plongera dans des univers électriques, quasiment hallucinés. Il questionnera l’héroïsme et le souvenir des temps utopiques, l’engagement des artistes et leur rôle indispensable pour faire bouger les lignes de nos croyances et de nos vérités passagères afin d’ouvrir de nouveaux possibles.

Tous le programme, les horaires et les lieux de rendez-vous ici

Une exposition de photo "sous le jasmin"

La Tunisie en photo

Avec l'exposition "Histoires d’une répression en Tunisie" d'' Augustin Le Gall. Son travail s’oriente vers une photographie documentaire et narrative, où le portrait-reportage occupe une place centrale. Il collabore principalement avec la presse nationale et internationale, des organisations non gouvernementales et des institutions culturelles. Entre 2011 et 2016, il s'installe en Tunisie afin de témoigner des différents défis que traverse le pays pour construire sa démocratie.

Fruit d’une commande de l’Organisation Mondiale Contre la Torture (OMCT), cette exposition présente 34 portraits intimes au plus proche de l’histoire des hommes et des femmes qui ont traversé la Tunisie contemporaine

Pour puiser dans le passé, des forces pour l’avenir (..) Cette exposition est dédiée à tous ceux et celles qui sont tombés et tous ceux et celles qui sont encore debout.

Les francophonies c'est aussi de la musique !

Toujours dans le but de nous faire voyager, de nous surprendre, le Festival nous propose de la musique venue du Canada avec Winston Band et Moran, artiste que nous vous avions présenté dans "les spécialistes" sur France Bleu Limousin

Les Francophonies, c'est aussi de la musique ! En attendant les concerts et la soirée Tunis Electro de septembre,... https://t.co/f6oznXNahZ — lesfrancophonies (@franco_limousin) July 25, 2017

La Tunisie sera représentée en musique par Nessrine et Wael Jabeur, frère et sœur, elle au chant et à la guitare et lui aux percussions et Tunis Electro en clôture du festival.

Venez voyager aux Francophonies ! Venez découvrir l'humour et la douceur, la poésie et la grâce. Venez applaudir ces artistes venus de Tunisie, du Burkina Faso, de Belgique, du Canada, du Congo, de Roumanie, de Suisse, de France ou d’Irak qui viennent transmettre leur envie de changer le monde et la force d’essayer.

Plus d'infos : Les Francophonies en Limousin - 11 avenue du Général-de-Gaulle - 87000 Limoges