35e Foire à l’Échalote de BUSNES

Près de Béthune l’échalote est en Fête à BUSNES ce weekend ! Cette 35e édition met en avant cette spécialité locale et les produits de chez nous .

La Foire pendant deux jours les 9 et 10 septembre

Une Fête comme on les aime !

A partir de 9H, la 3ème course à l’échalote, renseignements et inscriptions sur http://www.busnes.fr/

A 11H : cortège des confréries et intronisations

A12H30 : Repas spectacle « Styl’Dance » au prix de 21€ pour les adultes et 7€ pour les enfants.

Sur réservation uniquement auprès de la mairie au 03.21.54.16.32

A 16H lancer d’échalotes porte bonheur depuis le balcon de la salle des Moyettes (en présence de Monsieur le Maire, l’Adjointe à l’animation, la Présidente de Busnes en Fêtes et le Grand Maitre de la Confrérie de l’échalote de Busnes)

Animations exceptionnelles le dimanche : parcours accrobranches, initiation gratuite aux gyropode, maquillage, structure gonflables, quads, animation médiévale avec le Conté du Val d’Omer.

Pendant les 2 jours : buvette, jeux, exposition, restauration rapide, cadeaux…

GRANDE TOMBOLA GRATUITE : 1 BAPTEME EN MONTGOLFIERE POUR DEUX PERSONNES, 2 REPAS POUR DEUX PERSONNES CHEZ MARC MEURIN A BUSNES ET DES DIZAINES D’AUTRES REPAS CHEZ NOS PARTENAIRES

Notre foire à l’échalote est une grande cheville ouvrière puisqu’elle mobilise plus de 80 bénévoles pendant les 2 jours, et nous les remercions tous pour leur dévouement et leur implication à travers cette manifestation.

