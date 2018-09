Cinéma, littérature, débats, concert, gastronomie, exposition, moments conviviaux...

Festivale di u Filmu e di l’Arte Mediterranei : 36e édition

Arte Mare se grise de musiques de cinéma.

Le festival fait ses gammes et offre à son public des rencontres avec des compositeurs et musiciens prestigieux : Bruno Coulais, Serge Perathoner, Anne Gravoin, Béatrice Thiriet, Alex Jaffray, Angélique et Jean-Claude Nachon, Raphaël Imbert, Rost… et avec des journalistes et critiques qui connaissent la musique, Laurent Delmas, Michka Assayas, Romain Estorc, Christophe Bourseiller…

Arte Mare donne le Si de sinema

Avec ses emblématiques compétitions du long métrage méditerranéen, du film corse, du film d’étudiant, ses avant-premières, ses panoramas, ses films d’animation. Une programmation éclairée par la présence de Paul Vecchiali et de Thierry de Peretti. Quant au Prix Ulysse, il sera attribué à la formidable Marie NDiaye.