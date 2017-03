Organisé par des motards, pour les motards, c'est sur un site complétement renouvelé que se déroulera le 38ème salon de la moto de Pecquencourt ;

Pecquencourt, c'est une exposition de toutes les marques de motos, équipements, services et accessoires, un superbe RADICAL CUSTOM SHOW organisé par Nicolas CHAUVIN avec des bikes venant de toute l'Europe, le Rassemblement des mamies (motos anciennes) dont le thème sera cette année " ESCOFFIER et MONET GOYONT " et une expo de RATS avec la création et le montage complet et en public d’un rats L’exposition de motos de légende sera surtout consacrée cette année au TT avec la présence de légendes de cette course mythique et de leurs motos comme John Mac Guiness, Phil Read et Chas Mortimer.

Le Constructeur de motos exceptionnelles « LAZARETH » sera également sur le salon avec ses dernières réalisations...