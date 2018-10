Au programme :

Des projections, des rencontres, avec Anita Doron, scénariste du film Parvana, et Denis Do, réalisateur de Funan; des ateliers d’initiation aux techniques de l’animation ; et une nouveauté, la compétition internationale du court-métrage étudiant, dont le jury sera composé de 5 professionnels mais aussi de scolaires.

. - .