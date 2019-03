3ème Fête de la Coquille à Etaples-sur-Mer

Etaples-sur-Mer « Fête la Coquille » ! La Cité des Pêcheurs sera à nouveau en fête les 20 et 21 avril 2019, pour honorer la coquille Saint Jacques. Rendez-vous sur les quais symboliques de la communauté des pêcheurs étaplois.

Etaples-sur-mer vous attend pour la 3éme édition de la"Fête de la Coquille", le week-end du 20 au 21 avril 2019, sur le port côté Capitainerie.

Le club mythique de la Cité des Pêcheurs, l'AS Étaples Football, crée en 2017 la « Fête de la Coquille » .

La Coquille, une pêche de renommée dont la communauté des pêcheurs étaplois est fortement représentée au sein de la flotte des coquillards de la Côte d’Opale.

Retrouvez Pépée le Mat en direct sur France Bleu Nord le samedi 20 avril, de 10h à 11h à Etaples-sur-Mer.

La pêche à la coquille Saint-Jacques, une grande tradition du littoral étaplois

"Par le Musée virtuel du Touquet letouquet-museevirtuel.com : Les pêcheurs dénommés "coquillards", spécialisés dans le ramassage de la coquille saint Jacques, disposent de navires équipés d'un système de dragues spécifiques, traînées sur le fond, dont les lames métalliques appelés couteaux permettent l'arrachage des coquilles. En moyenne, les bateaux "virent" (remontent) les dragues toutes les heures et demie, ce qui impose des cycles de sommeil très courts pour les marins qui doivent ensuite faire le tri, agenouillés à l'arrière du navire. Ces conditions difficiles et ces contraintes en font un métier particulièrement physique. La réglementation impose aux coquillards de commercialiser des coquilles de 11 cm de diamètre minimum et de rejeter par-dessus bord celles sous la taille exigée. Chaque coquillard a le droit de pêcher 1800 kg par période de vingt-quatre heures, pas plus de quatre fois par semaine".

Le week-end

Bienvenue à Etaples-sur-Mer, au cœur de la Cité des Pêcheurs de la Baie de Canche, sur la Côte d'Opale, pour l’édition 2019 de la Fête de la Coquille. Rendez-vous pour les dégustations et les concerts gratuits organisés du samedi 20 au dimanche 21 avril 2019 devant la capitainerie du port de plaisance. Ce week-end sera festif sur les quais du port d’Etaples-sur-Mer ! La Fête de la Coquille Saint-Jacques fait la belle et réunit à nouveau tous les ingrédients pour déguster cette 3ème édition, sur ses thèmes fondamentaux de la gastronomie & la musique.

C’est plus de 20 000 personnes qui se sont déplacées l’an passé pour profiter de ce rassemblement autour des Chefs venus faire honneur à la Coquille. Les bénévoles de l’AS Etaples s’activent déjà depuis des mois pour une nouvelle Fête de la Coquille, qu’ils souhaitent encore plus festive et gourmande. La commande est passée auprès des coquillards afin de satisfaire tous les gourmets visiteurs. Ce n’est pas moins de 5 tonnes de coquilles Saint Jacques qui seront préparées par les bénévoles du club emblématique de la Cité des Pêcheurs pour ensuite être conjuguées en trois saveurs, aux pianos des Chefs : à l’étuvée, à la plancha ou en brochettes. Il y en aura pour tous les goûts ! Pendant 2 jours, le public pourra déguster la coquille sous chapiteau à l’Espace Dégustation ou assister à la préparation de celle-ci aux « Comptoirs des Chefs » pour ensuite la savourer.

Ce rendez-vous incontournable à Etaples-sur-Mer est l’occasion d’honorer l’un des produits phares de cette station touristique de la Baie de Canche, lié à cet environnement maritime historique. Etaples-sur-Mer représente une flotte de 15 coquillards accostés dorénavant au port de Boulogne-sur-Mer. La communauté étaploise compte plus de 250 marins.

La coquille Saint-Jacques, Pecten maximus, est un mollusque bivalve, comme la moule, qui se nourrit en filtrant le plancton végétal du milieu marin. C’est une espèce qui vit en gisement, sur les fonds sableux et vaseux de la Manche et d’Atlantique Nord-Est, de la Norvège jusqu’au Nord de l’Espagne. En France métropolitaine, les principaux gisements sont la baie de Seine, de la rade de Brest, Quiberon et le Pertuis charentais. La coquille est bien pêchée au large de la Côte d’Opale, sur les gisements au large de Berck et Boulogne-sur-Mer.

La Fête de la Coquille d’Etaples-sur-Mer réunira en un même lieu les passionnés de la gastronomie et de la musique celtique, durant 2 jours. Une partition qui sera animée par Pépée LE MAT et jouée par les chefs de renommée, William ELLIOTT*, Chef cuisinier étoilé depuis 10 ans du « Pavillon » hôtel Westminster au Touquet, Gérard AUVRAY Chef du restaurant « Les Pêcheurs d’Etaples » pendant plus de 30 ans, Yannick MARGOLLE CHEF de « Planète Océan » port d’Etaples-sur-Mer, Richard SWIT spécialiste du sucré depuis près de 20 ans et du chocolat en vitrine de « Kboss » ! Et probablement la surprise de voir Pépée LE MAT côté "Comptoir des Chefs"!...

Sur le port – samedi 20 et dimanche 21 avril de 10h à 22h. Dîners-spectacles : vendredi 19 et samedi 20 avril à 20h – 25€/personne Thé dansant : dimanche 21 avril à 12h – 25€/personne Renseignements : 03 61 49 49 89 Frédéric Mathias

Quelques photos de la première édition 2018 :

- Photo Franck T.

Chef William ELLIOTT et sa brigade. - Photo Organisation

- Photo SFV.

Coquille à l'étuvé - Photo Organisation

Pépée le Mat et Richard SWIT. - Photo SFC.