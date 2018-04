Laval accueille la 21ème édition du Festival Les 3 éléphants. France Bleu Mayenne, radio partenaire officielle du festival plus communément appelé le festival "3LF » vous propose de très nombreux rendez-vous autours de concerts, arts de la rue et autres spectacles jeune public et de scénographie.

Une 21ème édition toujours aussi pluridisciplinaire

3 jours durant, du vendredi 25 au dimanche 27 mai 2018, la ville de Laval voit sa vie se transformer, se modeler selon la programmation de 21ème édition du festival. Au hasard des rues, sur des scènes, le public est invité à venir découvrir, assister à des représentations toutes plus pluridisciplinaires et surprenantes.

Une programmation musicale et théâtrale riche en représentations est proposée en journée gratuitement et le soir pour les festivaliers, des concerts payants seront joués à l’Arène, le Patio et le Club Grand Géant, place de Hercé.

#3LF2018 est un festival pour le grand public avec une programmation exigeante et un faible tout particulier pour les groupes émergents - les3elephants.com

Le saviez vous ? Pourquoi Les 3 Eléphants ?

Connaissez-vous l’origine du nom du Festival ? Ce festival a vu le jour en 1998 sur la commune de Lassay-Les-Châteaux (53) avant de s’installer à Laval. La légende raconte que sous chacun des trois châteaux que possède cette commune située au nord du département de la Mayenne, un éléphant y serait caché ! Vrai ou faux ?

Un projet 3LF360° Mesparrow et le Choeur Ephémère présenté lors de l'édition 2017

