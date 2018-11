49ème foire aux Harengs et à la Coquille Saint-Jacques de Dieppe

Des dizaines de milliers de visiteurs sont attendus pour cette manifestation populaire qui valorise les produits de la mer dieppois comme le hareng, et la coquille Saint-Jacques.

La campagne de pêche à la coquille Saint-Jacques a débuté le 1er octobre. Les pêcheurs dieppois vous accueillent quai Trudaine sur l’espace de vente directe des produits de la mer. Et ce week-end, la coquille et le hareng sont à la fête!

Le “poisson roi” et la “coquille reine” règnent sans partage sur la fête culinaire, avec vingt-neuf stands de vente de produits de mer présents.

Inaugurée le samedi à 10 heures la Foire est ambiancée par Moz Drums, une fanfare lumineuse et des musiciens scintillants. Le collectif assure une déambulation le samedi de 10 heures à 13 heures puis de 18 heures à 20 heures et le dimanche de 12 heures à 13h30 puis de 16h30 à 18 heures. Créée par le conservatoire Camille Saint-Saëns, une batucada éphémère de trente personnes se produit samedi de 16 heures à 17 heures.

Une table ronde sur les légendes et les superstitions maritimes se tient le 17 novembre de 15 heures à 16 heures à la Dunette.

Dieppe Ville d’art et d’histoire propose six visites guidées sur le week-end : Cité maritime le 17 novembre à 10h30 et le 18 novembre à 15 heures (RV Office de tourisme) ; Le Pont Colbert et la salle des machines le 17 novembre à 14h30 et le 18 novembre à 14h30 (sur réservation) ; visite Vrai ou faux !? Spécial Le Pollet le 17 novembre à 16h 0 (RV Office de tourisme) ; Dieppe impressionniste le 18 novembre à 10 h 30 (RV Office de tourisme). Infos, tarifs et réservations au 02 35 06 62 79.

L’exposition participative “Mon pont Colbert’ présente dix clichés – parmi plus de 120 participants – d’habitants du pont tournant sur le stand Ville de Dieppe au cours du week-end.

Côté pratique:

Plus de 1 000 places de stationnement sont réservées aux camping-cars sur le cours de Dakar, tandis que 3 000 places sont aménagées sur le parking de l’hippodrome, le tout relié par des navettes gratuites au vers le centre-ville et les quais, de 10 heures à 22 h 30 le samedi et de 10 heures à 19 heures le dimanche.

France Bleu Normandie en direct pour "Le grand agenda du week-end " ce samedi 17 novembre de 10 heures à 12h30