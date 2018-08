Le festival Musiques et Saveurs vous attend à Rouen avec de bonnes vibrations avant la rentrée!

Tous les jours pendant le festival de 18h à 20h30, profitez des Vibr'Ateliers:

un programme d’activités variées, ludiques et pédagogiques en lien avec la conscience du corps et la pratique artistique.

Lundi 27 - LA LIBRAIRIE ÉPHÉMÈRE AU JARDIN avec LE RÊVE DU GRAND NULLE PART

Mardi 28 - ÉVEIL MUSICAL, avec Sylvain / ATELIER COSMÉTIQUE MAISON avec Claudine

Mercredi 29 - LECTURES, CONTES, POÉSIE, adultes et enfants avec Ghislaine et Tahar

Jeudi 30 - ÉVEIL MUSICAL, avec Sylvain / ATELIER COSMÉTIQUE MAISON avec Claudine

Vendredi 31 - ATELIER COSMÉTIQUE MAISON avec Claudine

Samedi 1er - ÉVEIL MUSICAL avec Sylvain

Du mardi 28 août au samedi 1er septembre - ESPACE MASSAGES avec Sandrine et Sophie, masseuses réflexologues et ESPACE CUSTOMISATION avec Désirée, Ressourcerie Résistes

Exposition de Jean-Luc Goupil

Le "Best-hier" est une série de sculptures qui évoquent les conséquences environnementales de l’action de l'homme sur la planète. Toutes ces sculptures représentent des animaux pour lesquels l'homme éprouve de la peur et du dégoût, et qui ont tous un point commun : ils mangent leurs congénères.

Scolopendre - Best-Hier de Jean-Luc Goupil - Jean-Luc Goupil

Les SAVEURS du Jardin

Ma gamelle est vide, fidèle du festival, est de nouveau présente en mode foodtruck. cette année. Elle propose des recettes végétariennes, saines et locales en lien avec les concerts.

Elle y incorpore les condiments, les aromates et les fleurs du jardin.

Le resto de l'association Lolaï Productions vous propose une restauration légère et originale en collaboration avec les deux restaurants rouennais, LISTO empanadas, 170 rue Martainville et CRUNCHY MELLOW pizza, 237 rue Eau de Robec.

Vous trouverez sur le festival une bière bio et artisanale de la Brasserie L'INSULAIRE à Charleval dans l'Eure, à consommer avec modération, tout comme une sélection de vins rouges, blancs et rosés gorgés de soleil sans oublier les Soft, cafés, thés, tartes aux pommes du jardin.

Les concerts:

Samedi 25 août 21h rock avec LOSCAR COMBO suivi de DJ Moskito

Dimanche 26 août 16h sieste électrosonique avec HUBERT MICHEL

Lundi 27 août 21h ciné-concert avec Les AMIS de FANTOMUS

Mardi 28 août 21h Folk'n Pop'n Rock , HOLIDAY END FESTIVAL avec 3 groupes régionaux:

MARCY ON GRASS

VANESSA REBECKER

LEAVE HER TO HEAVEN

suivi de DJ Moskito

Mercredi 29 août à 18h30 pré concert La CABANE ILLUMINE LE JARDIN et à 21h Beethovenmania avec La MAISON ILLUMINéE & OSWALD SALLABERGER

Jeudi 30 août 21h world trad avec JOULIK + DJ Moskito

Vendredi 31 août 21h Jazz blues New Orleans avec THE YELLBOWS + DJ Moskito

Samedi 1 septembre musique franco-argentine avec Osvaldo CARNé + DJ Moskito

Dimanche 2 septembre 16h sieste de clôture avec HUIT NUITS

festival Vibrations 2018 à Rouen - les tarifs

BILLETTERIE à l'office de tourisme de Rouen, 25 Place de la Cathédrale (02 32 08 32 40) ou sur internet

PENDANT LE FESTIVAL, VENTE DES BILLETS AU JARDIN DES PLANTES (entrée rue dufay) TOUS LES JOURS DÈS 19H EN FONCTION DES PLACES DISPONIBLES