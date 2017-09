4ème festival du film Canadien Dieppe Brighton avec France Bleu Normandie

Pour sa quatrième édition, le Festival du Film Canadien de Dieppe vous invite à partager des moments de cinéma, avec des œuvres venues des contrées du nord.

Au programme, une sélection officielle, un jury d’exception et une pléiade d’invités qui viendront présenter leurs films.

Nouveauté cette année le Festival étendra son horizon jusqu’à Brighton, où une sélection de courts-métrages canadiens concourra pour le prix « Courts à Brighton », remis par un second jury de célébrités britanniques spécialement réunies pour l’occasion.

Par ailleurs le festival continuera à renforcer sa présence au cœur de Dieppe, avec notamment l’installation d’un village canadien sur le quai Henri IV. Restauration, concerts, soirées, conférences et animations se succéderont donc sous les chapiteaux.

France Bleu Normandie sera en direct du village canadien samedi 23 septembre de 10h à 12h30 avec Serge Baillivet pour un grand agenda spécial Canada.

Serge Baillivet à Montréal © Radio France - photo : Davy Evrard

LE JURY:

RICHARD ANCONINA (président)

LUDOVIC BOURCE

JEAN-SÉBASTIEN PETITDEMANGE

BRENOCK O’CONNOR

CORINE MARIENNEAU

JOHN LOCKE

JEAN-ÉDOUARD CRIQUIOCHE

FABIENNE THIBEAULT (marraine du festival)

Logo festival du film canadien de Dieppe

LE PROGRAMME:

Programme du festival du film canadien de Dieppe 2017

LE VILLAGE:

En face du Tout Va Bien, une cabane à sucre vous proposera une restauration typiquement québécoise. (crêpes au sirop d'érable, poutines, sandwichs montréalais...)

Au bout du village, une vente de souvenirs Amérindiens se ferra sous le tipi Rêve de Bisons.

CONCERTS:

Jeudi 21 septembre 19h00 : Amours vagabondes

Vendredi 22 septembre 17h00 : Fred’N’Bong et 19h30 : Bal québécois

Samedi 23 septembre 17h00 : The Footbridge

Dimanche 24 septembre 13h30 : Démonstration des Dancers Country de Martigny et 15h00 : Stinky hammers

LES LIEUX DU FESTIVAL:

Cinéma Rex : 3 place Nationale, 76200 Dieppe

Dieppe Scène Nationale : 1 boulevard Berigny, 76200 Dieppe

Village canadien : quai Henri-IV, 76200 Dieppe

LES TARIFS:

4€ au cinéma REX ou à DSN