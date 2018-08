Orchestre symphonique, musique de chambre, classique, jazz...10 jours de spectacles

Créé en 2005 par Eric du Fay, l’Orchestre National des Petites Mains Symphoniques est constitué exclusivement d’enfants âgés de 6 à 17 ans.

Tous les deux ans, il fait l’objet d’un concours national avec des épreuves dans chaque région de France.

Les spectacles 2018:

Mardi 14 août

19H à Roman (église St-Meslain)

Mercredi 15 août

11h/17h à Verneuil d'Avre et d'Iton (brocante)

19h (église St Germain)

Jeudi 16 août

16h à Verneuil d'Avre et d'Iton ( Résidence Maurice Juillet)

18h à Nonancourt ( église St Martin)

18h30 à Bourth (salle des fêtes)

19h à Rugles (Eglise St-Germain)

19h30 La Neuve Lyre ( église St Gilles)

Vendredi 17 août

16h30 à Damville (maison de retraite)

18h à Sainte-Marie D'Attez

18h30 à Bâlines (église Notre-Dame)

19h30 à Damville (église Saint-Evroult)

20h à Dreux (chapelle Royale)

20h30 à Saint-Sulpice-sur-Risle (manufacture Bohin)

20h30 à Verneuil d'Avre et d'Iton (école des Roches)

Samedi 18 août

17h à La Ferté Vidame (parc du château)

18h à Chennebrun (église)

18h30 à Chaise-Dieu-du-Theil (Abbaye)

20h à La Saucelle (église Ste-Anne)

Dimanche 19 août

14h30 à Verneuil d'Avre et d'Iton (Center Parcs)

15h30 à Choisel (château de Breteuil)

Lundi 20 août

17h30 à Verneuil d'Avre et d'Iton (maison de l'Arche)

18h à Verneuil d(Avre et d'Iton (place de la Madeleine)

18h30 à Breteuil-sur-Iton

19h à Chéronvilliers (château) 19h à Saint-Lubin des Joncherets (château de l'Orangerie)

20h30 à Verneuil d'Avre et d'Iton (école des Roches)

Mardi 21 août

18h à Verneuil d'Avre et d'Iton (brocante chemin d'Orient)

18h à Ambenay (église St-Martin)

18h30 à Gouville (château de Chambray)

20h à Dreux (Chapelle Royale)

20h30 à L'Aigle (église St-Martin)

Mercredi 22 août

18h à Avrilly (La Motte Féodale)

18h30 à la Ferté-Fresnel (jardin de la Baronnie)

19h à Piseux

20h30 à Verneuil d'Avre et d'Iton (école des Roches)

Jeudi 23 août

16h aux Baux de Breteuil (Chapelle Ste-Suzanne)

18h30 à Condé-sur-Iton (Espace Naturel du Fourneau)

19h à Tillières (église St-Hilaire)

20h à Saint-Sulpice-sur-Risle (église)

Vendredi 24 août

20h30 à Verneuil d'Avre et d'Iton (Place de la Madeleine)

Entrée libre à tous les spectacles