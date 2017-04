France Bleu Gironde vous donne rendez-vous en direct du Salon nautique d’Arcachon !

Profitez du weekend de Pâques pour découvrir les dernières nouveautés plaisance au Salon Nautique d’Arcachon du 14 au 17 avril !

Voile, moteur, gréements, accastillage, une centaine d’exposants vous donnent rendez-vous pour 4 jours de découverte de la filière nautique dans le deuxième port de la façade atlantique. Vendeurs de bateaux neufs et d’occasion, assureurs, experts maritimes, artisans locaux, clubs de voile ou chantiers navals… Le Salon nautique d’Arcachon est le rendez-vous incontournable des amoureux de la mer et de la plaisance !

Retrouvez France Bleu Gironde en direct du Salon, samedi 16 avril de 16h à 19h avec Marie-Corinne Cailleteau et ses invités.

Egalement au programme tout le weekend : des conférences des démonstrations de flyboard, flyblade et kitesurf. Des baptêmes de stand-up paddle et kayak de mer. Des sorties en mer à bord de bateaux traditionnels du bassin d’Arcachon et de vieux gréements, baptêmes d’Optimist ainsi qu’un espace glisse, des animations et des concerts chaque soir.

Salon Nautique

Quai Goslar

33120 Arcachon

Du vendredi 14 au lundi 17 avril de 10h à 19h

Entrée gratuite.

contact@arcachon-salon-nautique.com