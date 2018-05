Pour fêter le 14ème Raid des Maraîchers, vendredi 1er et samedi 2 juin à Eysines, jouez et gagnez 50 kilos de sirtema, la vraie pomme de terre d'Eysines !

Rendez-vous vendredi 1er juin sur la grande place du Bourg, pour le coup d’envoi de la 14ème édition du "Raid des maraîchers" d’Eysines. Un rendez-vous incontournable pour les amoureux de balades champêtres. Le raid des maraîchers présente une spécificité : vous amener à la rencontre des maraîchers de la commune grâce à plusieurs randos pédestres. Ils vous ouvrent leurs exploitations pour l’occasion. Avec une nouveauté cette année : le bal guinguette le vendredi soir. Et pour mieux vous inviter à les découvrir, France Bleu Gironde met en jeu jusqu'à 50 kgs de patates à vous partager et dont une partie sera remise aux restos du Cœur de la ville. A vos marques ? Prêts ? Patatez !

L’inscription au raid est gratuite et obligatoire et doit se faire avant le 30 mai : raid.maraichers@eysines.fr ou via le formulaire en ligne sur le site de la mairie.

"A savoir : La Pomme de terre d’Eysines provient de la variété Sirtema, variété précoce, qui arrive à maturité, en plantation normale, à la fin de juin ou au début de juillet. Depuis quelques années, une quinzaine de maraîchers se sont fédérés autour d'une charte de qualité pour la cultiver. Une marque collective a été déposée. À plus long terme, ils souhaiteraient obtenir une IGP (indication géographique protégée) ou une labellisation plus structurée. La Confrérie de la Pomme de Terre d’Eysines, née en 2000, vise la valorisation de cette espèce primeur, dont les qualités gustatives sont reconnues." (source : http://www.cuisinealafrancaise.com/fr/dgal/produits/158-pomme-de-terre-d-eysines#F4uHJkclb0cw6QHz.99))