"500 Ferrari contre le cancer" fait encore mieux que l'année dernière

Sport et Collection fêtait ce week-end sa 25e édition sur le circuit du Val de Vienne. L'opération "500 ferrari contre le cancer" avait attiré l'année dernière plus de 40 000 visiteurs ; cette année, ils ont été encore plus nombreux.

Le Vigeant, France

Passionnés et curieux se sont rassemblés ce week-end pour admirer les voitures de collection et les Ferrari sur le circuit. Pour la première fois, l'opération était ouverte au public pendant 4 jours et le soleil était au rendez-vous. de quoi attirer beaucoup de monde, plus que l'année dernière.

Samedi, on avait déjà atteint le nombre d'entrée de l'année dernière : dimanche, c'était du bonus - Jean-Pierre Doury, organisateur de la manifestation