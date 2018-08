Le festival de l’élevage du bien élever au bien manger est un rendez-vous incontournable au cœur de Brive. Une véritable institution pour défendre la qualité des produits du terroir à laquelle France Bleu Limousin est associée !

Les 25 et 26 août, la gastronomie, la gourmandise, la convivialité et l'excellence corrézienne seront réunis place de la Guierle et place du 14 juillet à Brive pour le 50ème " festival de l'élevage "

Du bien élever au bien manger

Nouvelle appellation pour ce demi-siècle d'existence ! Ce rendez-vous qui fait la part belle aux produits du terroirs et au savoir-faire des producteurs de la région, était connu sous le nom "la table gourmande". Si le nom change pour cette édition, la qualité elle reste la même !

Ce Festival permet de renouer avec la tradition des vraies foires d’autrefois.

Vous allez découvrir les plus beaux animaux sélectionnés parmi leur race. Un festival qui se veut lieu de rencontre et d'échange pour les professionnels.

France Bleu Limousin installe ses studios au cœur du festival Samedi 25 août de 10h à 12h30

Découvrir le Festival de l'élevage

Samedi 25 août : dés 10h, des animations seront proposées comme la tonte de moutons et la conduite des chiens de traîneaux. Concours de la race Prim'holstein et vente aux enchères suivront avant le spectacle équestre prévu à 20h

Dimanche 26 août : Les animations reprennent à partir de 10h, les remises de prix et trophées se feront dés 13h. Puisqu'il est question du "bien manger", les chefs des Tables Gaillardes feront des démonstrations culinaires de 10h à 12h.

Des nouveautés pour fêter les 50 ans du festival

Au changement de nom viennent s'ajouter quelques nouveautés pour célébrer le demi siècle d'existence de ce grand festival de l"élevage. Parmi ces nouveautés :