52e salon des véhicules de loisirs

La 52ème édition aura lieu du samedi 30 septembre au dimanche 08 octobre 2017 au Parc des Expositions de Paris - Le Bourget.

Le Salon des Véhicules de Loisirs, qui se tient annuellement au Parc des Expositions de Paris-Le Bourget depuis 1966, est par sa pérennité et ses chiffres, la plus grande vitrine et l’événement incontournable des véhicules de loisirs en Europe.

En 2016, le salon a accueilli 95 480 visiteurs. Deux-tiers des visiteurs viennent au Salon chaque année. Le Salon des Véhicules de Loisirs se tient sur 200.000 m² répartis en 5 halls et un vaste espace extérieur, un parking automobile illimité, une surface dédiée aux camping-cars des visiteurs du Salon et une aire de vente d'occasion entre particuliers.

Plus de 200 stands de camping-cars, résidences mobiles, caravanes, remorques, équipements et accessoires y sont installés, ainsi que les représentants de la presse spécialisée, les associations liées au secteur d'activité, les organismes de crédit et d'assurance.

Le Salon des Véhicules de Loisirs est organisé depuis son origine par UNIVDL, Syndicat des Constructeurs de Véhicules de Loisirs.

Le Salon des Véhicules de Loisirs a été créé en mars 1966 au Parc des Expositions du Bourget. Il s’intitulait "Salon International de la Caravane et du Caravaning" et s’étendait alors sur 12 000 m². Ce premier Salon rassemblait une centaine de stands fréquentés par 35000 visiteurs.