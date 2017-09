53 minutes pour changer votre vie !

France Bleu Mayenne a décidé de jouer son rôle de radio de proximité et d’outil de développement local en rapprochant les auditeurs et en mobilisant 53 chefs d’entreprises pour 53 minutes à la Maison de la Radio pour qu’au moins 53 personnes viennent vivre et travailler en Mayenne.

Rendez-vous le 15 novembre à la maison de la Radio, à Paris, pour rencontrer vos futurs salariés !

Le 15 novembre, 53 chefs d'entreprise mayennais se rendront à Paris, dans la galerie Seine de la Maison de la Radio, pour proposer des offres d'emploi au sein de leur entreprise et rencontrer de potentiels salariés.

L'objectif : dénicher des professionnels qualifiés qui deviendront une force pour votre entreprise.

Au programme : départ en train dans un wagon réservé depuis la gare de Laval jusqu'à la gare Montparnasse à Paris, puis trajet aux couleurs de l'opération en vélo direction la Maison de la Radio !

Vous êtes chef d'entreprise et vous souhaitez participer à cette belle opération? Inscrivez-vous ici !

Des questions ?

Votre contact : Philippe Leroux, secrétaire de Made in Mayenne.

contact@madeinmayenne.fr

0243597703