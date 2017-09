55e journées de la Fourme et des Côtes du Forez

Les 29, 30 septembre et le 1er octobre, ce sont les 55e journées de la Fourme de Montbrison et des Côtes du Forez. Un évènement France Bleu Saint-Étienne Loire

Durant tout le weekend, c'est une fête qui est organisée en l'honneur des deux AOP de la Loire.Trois jours où tous les produits régionaux sont mis en avant.

Sur la place Bouvier, de 9h à 19h, c'est le 9ème Village des Sites Remarquables du Goût avec la participation du Cognac Grande Champagne, du Champagne Brisson Jonchère, l’Andouille du Val d'’Ajol, la Sardine de St Gilles Croix de Vie, l’Ail rose de Lautrec, la Noix de Martel, la sucrerie de Bourdon, le Bocage Domfrontais, les Huîtres de Cancale, la Lentille Verte du Puy, Montbrison Hautes-Chaumes, le Saint Nectaire, le Cassissium, les Rosés de Riceys, les Pruneaux d’Agen, le Piment d’Espelette,le Roquefort…

Les fromages à l'honneur

Allez faire un tour à l’Espace des fromages AOP de Rhône Alpes, avec vente et dégustation du Bleu du Vercors-Sassenage, de la Rigotte de Condrieu, du Chevrotin, du Reblochon, de la Tome des Bauges, du Beaufort, de l’Abondance, du Beurre et de la Crème de Bresse, du Bleu de Gex, du Comté de l’Ain, du Morbier et du Charolais. Démonstrations de fabrication de fromages. Stand de l’INAO (Institut National de l’Origine et de la Qualité.

Sentir, acheter les produits régionaux, c'est bien. Les goûter c'est encore mieux. Les Cuisiniers de La Loire proposent des menus, repas et démonstrations.

Des balades, des visites, des métiers de traditions, Montbrison propose un panel riche d'animations pour ces journées de la Fourme et des Côtes du Forez.

France Bleu Saint-Étienne Loire en direct tout le weekend

Samedi et dimanche, votre radio est en direct de 10h à 12h30 depuis le chapiteau de la place Bouvier. Invités du monde du fromage, du vin, de l'organisation, du sport et de la cuisine se succèdent au micro de France Bleu. Animations également les après-midis.