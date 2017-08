56e Foire à l'ail fumé d'Arleux

Depuis 1962, autour du premier dimanche de septembre, une fête populaire célèbre l'ail fumé cultivé ancestralement. Le succès de la manifestation perdure d'année en année et près de 60 000 visiteurs déambulent dans les rues le temps d'un week end à Arleux.

Tout y est fait pour mettre en avant la tresse vedette au sein d'une grande braderie et brocante dans les rues de la commune: dégustation de soupe à l'ail avec 5000 litres cuisinés en deux jours, concours de tressage d'ail, déambulation des géants ambassadeurs de l'ail, intronisation par la confrérie de l'ail fumé, élection d'une reine de l'ail... La bonne ambiance y est assurée. Beaucoup en profitent pour faire le plein d'ail pour l'hiver !

Retrouvez l'équipe de France Bleu Nord en direct samedi 2 spetembre Effi Pezzotta émissions de 10h-12h30 et 16h-19h / JEUX et cadeaux à gagner sur le podium le dimanche 3 ... La fête de l'ail fumé d'Arleux choisie par France Bleu Nord : une fête comme on les aime. Ecoutez, on est bien ensemble !