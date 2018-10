Du 5 au 11 novembre, nous avons rendez-vous au Palais des Sports de Beaublanc à Limoges pour la 5ème édition de l'Engie Open, un incontournable dans le calendrier sportif !

Premier tournoi français en indoor

L'Engie Open de Limoges, inscrit au calendrier international féminin et comptant pour le classement professionnel WTA (Women's Tennis Association), fait partie du Top 3 des tournois professionnels de tennis féminins français.

Depuis sa création, c'est la première fois qu’un tournoi de cette catégorie accueillera 4 joueuses qui figurent parmi les 50 meilleures joueuses au monde.

Su-Wei Hsieh, Mihaela Buzarnescu, Alizé Cornet et Pauline Parmentier participeront à l'édition 2018

Un quatuor qui a marqué l'histoire de ce tournoi

Comme un hommage à celles qui ont brillé sur le court central du Palais des Sports de Beaublanc, sur l'affiche 2018 apparaissent les françaises Alizé Cornet, demi-finaliste en 2016, et Caroline Garcia, vainqueur en 2015, ainsi que l’italienne Francesca Schiavone, demi-finaliste en 2014 et 2015 et la tenante du titre, la roumaine Monica Niculescu.

4 joueuses qui ont marqué l'Engie Open de Limoges pour le visuel 2018 - ©Engie Open Limoges

A l'issue des qualifications au Couzeix Country Club samedi 3 et dimanche 4 novembre, les 4 joueuses gagnantes seront ajoutées au 32 joueuses admises selon leur classement WTA et au 6 Wild Cards (autorisation exceptionnelle accordée à une joueuse de participer à un tournoi selon des critères précis).

Le premier tour débutera le 5 novembre à 10h et proposera au public 7 matchs en continu.

Le programme complet des matchs jusqu'à la finale prévue le 11 novembre est a retrouver ici

Edition 2018 à suivre avec France Bleu Limousin

Retrouvez Frédéric Canot en direct du Palais des Sports de Beaublanc les 7, 8 et 9 novembre de 16h à 19h pour vivre les rencontres et samedi 10 novembre, émission spéciale de 15h à 18h avec Christophe Besson

Un rendez-vous incontournable qui rassemble 13 000 visiteurs tout au long de la semaine et plus de 3 600 spectateurs pour les finales.