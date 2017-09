6ème Festival de cerfs-volants de Bénouville

Organisé conjointement par la commune de Bénouville, le comité des fêtes de Bénouville et l’association Fécamp : Atout Vent, le festival se déroule sur les hautes falaises de la Valleuse du curé près d'Etretat.

Toutes les disciplines du cerf-volant sont amplement représentées pour le plaisir des petits et des grands. A savoir que les enfants peuvent participer aux lâchers de bonbons, aux baptêmes de parachutage pour les nounours, aux ateliers de cerfs-volants et surtout contempler le ciel qui évolue au fil des heures et du vent...

Chorégraphie cerfs volants © Radio France - photo: Serge Baillivet

Pendant tout le week-end, vous pourrez regarder le ciel décoré de mille couleurs lors de spectaculaires ballets aériens, des pilotes de cerfs-volants acrobatiques en 2 et 4 lignes évolueront en figures libres, sur des routines ou en ballets avec de la musique.

Sur le terrain à côté, les passionnés des cerfs-volants historiques exhiberont et expliqueront leurs engins volants sortis du passé.

Vous découvrirez aussi le monde mystérieux des « jardiniers du vent » avec leurs objets éoliens créés pour la plupart avec des ustensiles de récupération et mis en mouvement par des bricoleurs géniaux et cerfs-volistes de cœur.

Sur la grande plaine de démonstrations, des cerfs-volants de tous types : modernes comme traditionnels, rigides ou souples, de toutes origines géographiques ou culturelles, statiques ou pilotables, petits cerfs-volants ou cerfs-volants géants prendront l'air pour créer dans le ciel du bord de mer un univers artistique et poétique en accord avec le vent et le paysage. Bénouville 2017 : rendez-vous donc sur ce festival où il fera bon flâner, rêver, faire plaisir et se faire plaisir, tête en l’air et nez au vent.

Le programme:

10H accueil des cerfs-volistes

Installation des jardins du vent

Envol de cerfs-volants géants et statiques

Exhibition des cerfs-volants acrobatiques

Démonstration de photographie aérienne par cerf volant

11H ateliers enfants

14H/17H Atelier cerfs volants

Envol de cerfs-volants monofils et artistiques

Envol des cerfs-volants géants

Exhibition de cerfs-volants acrobatiques 2 et 4 lignes

Combats de Rokkaku

15H30 lâcher de bonbons et baptêmes de doudous

17H30 Méga team , envol de tous les cerfs-volants pilotables

En permanence:

Exposition de cerfs-volants de création et artistiques

Présentation et envol de cerfs-volants historiques