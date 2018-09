6éme festival pour découvrir le monde agricole de la Haute-Vienne les 8 et 9septembre à Panazol avec France Bleu Limousin

Un Festival du monde agricole qui prend de l'ampleur chaque année ! Rendez-vous les 8 et 9 septembre à Panazol.

Un rassemblement de tous les métiers de l'agriculture

Les visiteurs découvriront lors de ce festival la race limousine bien sûre mais aussi les porcs noirs, les ovins et les chevaux de trait. C'est un festival qui se veut diversifié et pour cela présente plusieurs corps de métiers de l'agriculture : de l'élevage à la pomiculture en passant par le maraichage, l'apiculture et l'horticulture.

Le métier d'agriculteur évolue et ce festival est l'occasion de le montrer. Des formes d'exploitations sociétaires existent, l'agriculteur n'est plus isolé, il peut avoir une vie sociale et partir en vacances / 2015 Jean-Marc Alibert, le président du herd-book limousin

Un rendez-vous que les limousins ne manqueront pas pour en savoir plus sur le monde agricole de leur région !

Dès 10 h samedi 8 septembre, présentation de plus de 250 bêtes et dimanche à partir de 9h.

Les animations

Durant ces deux jours de festival seront proposés des démonstrations de chiens de troupeaux et des démonstrations de tonte de moutons avec l'association pour le mondial de tonte, association créée dans l’objectif d’organiser le concours mondial de tonte de moutons en France en 2019 au Dorat.

Rendez-vous sur l'esplanade de la mairie de Panazol, place Achille Zavatta et au parc de la Beausserie. Voici le programme !

Entrée libre