6ème Festival du film Canadien de Dieppe avec France Bleu

Les films en compétition:

ANGELIQUE'S ISLE ven 29 et sam 30/03 14H

AVEC AMOUR SCOTT ven 29/03 18h et sam 30/03 16h

LES SCÈNES FORTUITES ven 29/03 16h et dim 31/03 14h

MON AMI WALID ven 29/03 16h et sam 30/03 18h40

OUR PEOPLE WILL BE HEALED sam 30/03 17h30 et dim 31/03 11h

SASHINKA ven 29/03 14h et 18h40

TIA AND PIUJUK ven 29/03 18h et sam 30/03 11h

Les films hors compétition: AVANT QU'ON EXPLOSE jeu 28/03 20h

CHIEN DE GARDE dim 31/03 20h

LA SAGA DES INUIT sam 30/03 10h30

LA LÉGENDE DE SARILA ven 29/03 19h30

NANOUK L'ESQUIMAU dim 31/03 16h

Télécharger les horaires des séances

Le jury:

Frédéric Diefenthal - Président du Jury (Comédien - producteur)

Dominique Lagrou-Sempere (Journaliste)

Bruno Sanches (Comédien)

Daniel Lavoie ( Auteur-compositeur-interprète-comédien)

Délphine Lemoine (Réalisatrice)

Les soirées:

Vendredi 29 mars 2019 Soirée hommage à Jean Malaurie 19h30 - Cinéma Rex - Tarif : 16€50

Samedi 30 mars 2019 KANADA cabaret-circus 21h La cabane à sucre (Quai Henri IV)

Soirée gratuite Réservation obligatoire 06 27 80 21 33

Lieu: Cinéma Rex de Dieppe ​ 3 Place nationale, 76200 Dieppe

Tarif: Place à l'unité (film en compétition) : 4 euros Pass Cinéphile : 20 euros

Pourquoi la ville de Dieppe est-elle liée au Canada?