6ème Salon Auto Rétro à Evreux

La Halle des expositions accueillera la 6ème édition du salon Rétro Auto.

Organisée par le Lions Club, ce salon est une grande fête où les clubs régionaux de voitures de collection se retrouvent pour partager leur passion et offrir leurs plus beaux modèles aux regards des visiteurs.

100 voitures et 40 motos sélectionnées pour leur ancienneté et pour leur rareté seront exposées, dont une Formule1.

Des animations:

Cette année un coup de phare sera donné sur les américaines positionnées au cœur du salon à côté du podium où se produiront chanteurs et danseuses sur des rythmes d’époque (thème années 60)

Un clown sera là pour distraire petits (et grands...)

Entrée 6 € et gratuit pour les -12 ans

Les bénéfices de cette action caritative seront destinés aux personnes d’Evreux et de la région souffrant de la maladie d’Alzheimer. Une cuisine mobile et des fauteuils électriques relevables viendront améliorer le bien-être et la qualité de vie des patients de l’Accueil de Jour et de l’UHR de l’EPHAD de Saint Michel.

Retro auto à Evreux

Lions Club d’Evreux, Philippe Jeambrun, 5 rue Saint-Thomas, 27000 Evreux Tél : 06 25 30 71 95