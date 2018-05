Cany route 66 vous propose de vivre un week-end à l'heure américaine.

Samedi 19 mai

10h ouverture du festival

10h30 inauguration

14h spectacle Bruno Fakir

14h30 concert High Cotton (country)

16h parade

17h30 1er set The Night's Cats (rock)

18h30 animation western

19h spectacle Bruno Fakir

19h30 2ème set The Night's Cats (rock)

21h spectacle Bruno Fakir

21h30 Concert Chris Agullo (rock)

Dimanche 20 mai

10h ouverture et sortie moto

12h animation western

12h30 spectacle Bruno Fakir

13h concours Pin-up

14h concert Blue Tears Trio (rock)

15h30 spectacle Bruno Fakir

16h résultat concours Pin-up

16h30 concert Manu Lanvin (rock)

21h fermeture du festival

Village western , taureau mécanique, lancer de haches, tir à la sarbacane, structures gonflables pour enfants...

8€ la journée ou pass 2 jours 15 €

Restauration sur place (viande de bison)

Plus d'info et contact: Cany US route 66