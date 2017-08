71ème Foire de Châlons en Champagne avec France Bleu Champagne-Ardenne

France Bleu Champagne-Ardenne vous donne rendez-vous à Châlons en Champagne du 1er au 11 septembre

Du 1er au 11 septembre 2017, la foire de Châlons-en-Champagne célèbrera sa 71ème édition. Rendez-vous agricole incontournable entre moissons et vendanges ! Première foire agricole en Province, classée parmi le Top 5 des foires nationales par son nombre de visiteurs (près de 250 000) et d'exposants (780 en 2016), labellisée par le Ministère de l'agriculture.

Foire de Châlons en Champagne © Radio France - C Guignette Houdinet

France Bleu Champagne-Ardenne en direct de la Foire de Châlons en Champagne Allée Indianapolis face à l'allée Hungaroring

71ème Foire de Châlons en Champagne

Assistez à nos émissions en direct :

jeudi 7 septembre de 9h à 13h

les vendredis 1er et 8 septembre de 16h30 à 19h

les samedis et dimanches de 15h à 18h

Faites tourner la célèbre Roue France Bleu tous les week-ends et gagnez des cadeaux à GOGO

KIDS UNITED sur le studio France Bleu Champagne-Ardenne

Sébastien Gitton reçoit les Kids United samedi 2 septembre, à partir de 14h30.

Kids United

On ne vous les présente plus, Kids United est un groupe composé de 5 enfants âgés de 10 à 17 ans qui reprennent les plus belles chansons célébrant la paix et l’espoir. Esteban, 17 ans, Gloria, 10 ans, Nilusi, 17 ans, Erza, 11 ans et Gabriel 15 ans sont de véritables artistes passionnés par le chant. Depuis 2015, Erza, Esteban, Gabriel, Gloria et Nilusi sont devenus Messagers de l’UNICEF pour promouvoir et défendre les droits de l’enfant. A l’instar des précédents albums, une partie des bénéfices de ce nouvel opus sera reversée à l’UNICEF, pour venir en aide aux enfants réfugiés, déplacés et vulnérables au Tchad. Ils vous présenterons leur dernier album "Kids United 3", un album France Bleu composé de dus exceptionnels avec Patrick Bruel, Jenifer, Amir, Claudio Capéo, Corneille ...