73e Foire Exposition Régionale de Douai avec France Bleu Nord

La Foire Exposition Régionale ouvre ses porte le samedi 02 septembre pour 11 jours de commerce, de convivialité, d’ambiance au Carré Brasserie et avec une belle fenêtre sur VIVA BRASIL.

la Foire Expo Régionale de Douai à Gayant Expos est la vitrine du savoir faire de nos entreprises et de notre région des Hauts de France et le plus grand rendez-vous commercial des Hauts de France.

Le thème de cette 73e édition : VIVA CUBA .

Lionel Courdavault Président de la Foire : La Foire est un moment privilégié de rencontres et de découvertes. Ce village cubain que nous installons à Gayant cette année, Viva Cuba, vient à point nommé. Il est l’illustration parfaite de ce que nous souhaitons pour notre Foire : un espace de liberté, de rencontres et de grande convivialité. Les cubains nous montrent le chemin, la salsa et leur fameux mojito sont leurs marques de fabrique indissociables de l’esprit de fête que nous aimons tant partager

VIVA CUBA, un RV Haut en Couleurs

Retrouvez votre Radio, France Bleu Nord à la Foire : Hall 7000 stand F60

Le Foie gars du Périgord se fait une place de chef chez les Ch'tis , le samedi 02 et le dimanche 03 septembre avec GENERATION MASTER CHEFS

Pendant deux jours sur l’espace cuisine de France Bleu Nord, deux MasterChefs Philippe Mesuron et Philippe Escaich déclineront le Foie Gras du Périgord sous toutes ses formes !

La cuisine authentique de Pépée Le Mat

Chaque jour à la Foire, du lundi 04 au lundi 11 septembre Pépée Le Mat vous attend sur l'espace France Bleu Nord pour des découvertes ( ou ) redécouvertes gustatives dont elle a le secret .

Le jeu la "Baraquaqizz" en dire'ct de la foire le vendredi 08 septembre

Emmanuel Dubois vous attend pour vivre en direct le jeu que toute la Région nous envie : 45 secondes de Quizz, les points sont des frites et la question joker la Fricadelle ! Engrangez le maximum de points pour emporter un bon de carburant pour bien démarrer la rentrée .

Le Grand Agenda, ou l'offre de France Bleu Nord d'annoncer en direct et gratuitement vos événements et animation, avec Effi Pezzotta

Retrouvez Dame Effi, en direct samedi 09 septembre de 10h à 12h30 et de 16h à 19h puis le dimanche 10 de 10h à 12h30 pour son Grand Agenda !

LE CARRE BRASSERIE / Ambiance CH'TI assurée !

Le Programme :

Samedi 02 septembre Collectif Metisse chante les années 80

Inédit sur la foire de Douai un show explosif ……Le tout nouveau spectacle proposé par les Rois de la fête COLLECTIF METISSE. Suite à la sortie de l’album en Juin 2017 la troupe du Collectif entouré de musiciens interprète EN LIVE les années 80 à la sauce COLLECTIF METISSE . AMBIANCE GARANTIE

Dimanche 03 septembre Thé dansant

Le Groupe HELENIAK

Lundi 04 septembre Frank Michaël JOURNÉE DE LA FEMME

Le crooner préféré des français revient EN LIVE nous bercer de ses belles mélodies.Incontournable depuis plusieurs années en France, Belgique, Luxembourg. Pour le plus grand plaisir de ses nombreuses admiratrices…

Mardi 05 septembre Tri Yann , les ambassadeurs de la musique Celtic

Ils sont les ambassadeurs de la musique celtique et ont parcouru le monde entier en participant à de très nombreux festivals . C’est un grand plaisir de les accueillir, pour la première fois sur la grande scène du carré brasserie. Laissez-vous emporter par leurs sonorités envoutantes et participez à une super Fest Noz…

A ne manquer sous aucun prétexte…

Mercredi 06 septembre Beattles Celebration : les plus grands tubes des Beattles

Un cadeau pour les fans inconditionnels des 4 garçons dans le vent et des curieux. Celebration Beatles est à découvrir absolument. Ils sont 4 garçons venus de Liverpool avec un sens du Tribute inédit. Tout y est, costumes, allures, instruments, positons scéniques.

Fermez les yeux et vous les imaginez à nouveau sur scène réunis pour votre plus grand plaisir. ils interpréteront les plus grand tubes planétaires des BEATLES.

Jeudi 07 septembre A M I R

Pur produit de the Voice , sympathique représentant de la France au concours eurovision de la chanson, il a su séduire le plus grand nombre d’entre nous , les galas ne se comptent déjà plus et il vous donne rendez-vous pour l’événement 2017 de la programmation du carré brasserie.

Vendredi 08 septembre Soldat louis

Pour la première fois au carré brasserie de la foire de Douai . Qui n’a pas chanté Du rhum des femmes et d’la bière nom…. Mais leur show …très Rock surprend par toutes les autres compositions du groupe qui dégage sur scène une atmosphère bien particulière, et l’inégalable ambiance que ce groupe génère vaut assurément le détour… Un grand moment musical et festif..

Samedi 09 septembre Philippe Lavil and The Carribean Friends

Le soleil des Antilles vous donne rendez vous au carré brasserie. Accompagné par des musiciens des caraïbes Philippe Lavil vient nous distiller ses morceaux choisis. Il tape sur des bambous, elle préfère l’amour en mer, collé serré…

CA VA ZOUKER !!!

Dimanche 10 septembre Thé dansant

Le Duo STEVY

Lundi 11 septembre L’orchestre Christian Kubiak

INCONTOURNABLE !