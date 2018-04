La 79ème Foire Exposition de Picardie prendra place à Megacité Amiens du 2 au 10 juin 2018. Des centaines d'exposants vous donnent rendez-vous pour découvrir leurs produits, . France Bleu Picardie y sera en direct chaque jour de 16h à 19h.

Depuis 78 ans, la Foire Exposition de Picardie rassemble plus de 42 000 visiteurs, 280 exposants répartis en 4 univers : Vins & Terroir, Habitat et décoration, Beauté et Bien-être et un espace restauration. Considérée comme le plus grand rendez-vous économique et commercial de la région, la Foire de Picardie s'étend sur 20 500 m² de surface intérieure mais également extérieure. Cet événement est l'un des rendez-vous de l'année où les visiteurs et les exposants partagent un moment de convivialité.

Foire Exposition de Picardie © Radio France

Créée par André Ledru, la première Foire Exposition date de 1926. Ce n'est qu'en 1983 que la Foire de Picardie prendra ses quartiers à Mégacité Amiens.

Stand de la Foire Exposition de Picardie de 1936 © Radio France

En 2018, place aux paillettes !

Sur la Foire de Picardie à chaque édition son thème. Cette année, les célébrités vont se bousculer tout au long de l'événement ! Rencontres, selfies, autographes... La liste des personnalités sera dévoilée d'ici le 2 juin, ouverture de la Foire, sur le site internet de l'événement et sur France Bleu Picardie.

France Bleu Picardie partenaire de la Foire Exposition de Picardie

France Bleu Picardie en direct de Mégacité Amiens pour vous faire vivre la foire de l'intérieur. Rendez-vous chaque jour entre 16h et 19h avec des invités, des surprises et des cadeaux.