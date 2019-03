7ème édition de La Thionvilloise, marchez ou courez contre le cancer le 16 juin 2019

Pour sa 7ème année, France Bleu Lorraine vous présente la Thionvilloise, désormais célèbre marche-course contre le cancer. Rendez-vous dimanche 16 juin !

L'association Les Dames de Cœur vous donne une nouvelle fois rendez-vous le 16 juin prochain pour la 7ème édition de la Thionvilloise, marche-course contre le cancer. Elle est ouverte aux femmes et aux hommes de tout âge, sans chronométrage ni distance imposée.

S'inscrire à la Thionvilloise, suivez ce lien !

La Thionvilloise 2015, toujours avec France Bleu Lorraine © Radio France - France Bleu Lorraine

Retrouvez-nous le dimanche 16 juin toute la matinée pour des points d'étapes en direct depuis cet événement solidaire.

Comme lors des précédentes éditions, de nombreuses animations (groupes musicaux, spectacles....) sont prévues.

La restauration sera assurée par les restaurateurs/cafetiers partenaires du centre ville et du bord de Moselle : chacun reversera 10 % des ventes à l'association.

Vous pouvez évidemment soutenir et encourager nos coureuses et marcheuses lors de cet événement ou encore (et surtout !) faire un don à l'association et concrétiser votre solidarité à la lutte contre le cancer du sein.

