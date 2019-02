81ème Corso fleuri de Bormes-les-Mimosas

France Bleu Provence est partenaire du Corso Fleuri de Bormes Les Mimosas du samedi 23 au dimanche 24 Février.

81ème corso fleuri !

12 tonnes de brins jaunes et 80 000 fleurs pour habiller une quinzaine de chars, tel est le défi que se lancent chaque année les Borméens pour préparer et bichonner dans le plus grand secret,

le plus ancien corso de la Côte d'Azur !

Dès le mois d'octobre les constructeurs se réunissent pour définir un thème et la réalisation des maquettes. Le fleurissement se fait exclusivement en fleurs coupées fraîches. Les fleurs sont donc achetées l'avant veille, la cueillette du mimosa se fait le samedi matin. La pose des fleurs fraîches se termine vers 4 heures du matin, quelques heures avant le défilé.

Ce sont des associations, des amis qui s’organisent pour fleurir les chars. Il faut systématiquement un tracteur et une remorque et c’est sur la remorque que le sujet est posé.

Pour les décorer il faut en moyenne 11 000 fleurs

Au programme, animations musicales, démonstration de danse et de gym artistique, démonstration et initiation de tir à l'arc avec les archers Borméo-Lavandourains Elodie Galvez et Benjamin Baret

À la fin du défilé des chars, arrive la bataille de fleurs. Les chars sont arrêtés, les constructeurs enlèvent les fleurs des carcasses et les jettent au public qui repart avec des bouquets voire des brassées de fleurs... Une super ambiance pendant tout un weekend avec le point culminant le dimanche après-midi !!

À partir du 11 février et à l'occasion de cet événement, France Bleu Provence vous fait gagner des séjours pour deux personnes à Bormes Les Mimosas, restez à l'écoute !!

Programme et détails