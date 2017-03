France Bleu Provence est partenaire de 86400-now, une conférence avec des sociologues le 9 mars à 18h au Palais des Congrès à Marseille.

86400-now est un projet global qui va se déployer partout en France et dans le monde de la francophonie, permettant l’inspiration, la mise en mouvement et le passage à l’action tant dans sa vie personnelle et professionnelle, que dans l’entreprise. 86400-NOW : Un cycle de conférences inspirantes à travers toute la France et les pays francophones et des ateliers de mise en action.

86400-now pour passer de l'envie à l'action

Les thématiques abordées:

La RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises)

Le management de demain, QVT (Qualité de Vie au Travail)

Le bonheur au travail et dans sa vie

L'environnement et l'écologie

l'éducation positive

L'intelligence collective et émotionnelle

L'innovation sociale

La Mindfulness, la Méditation, les pratiques méditatives...

Cette première nationale et internationale débute à Marseille

Le 9 mars 18h à Marseille lancement de 86400-now avec Pierre Rabhi et 14 autres inspirateurs.