8e Salon Régional de L'Immobilier avec France Bleu Champagne Ardenne

Rendez-vous du 10 au 12 mars au Centre des Congrès de Reims

France Bleu Champagne-Ardenne vous présente le 8è Salon Régional de L'Immobilier au centre des Congrès de Reims du 10 au 12 mars.

3 jours pendant lesquels , le salon devient le plus grand rendez-vous immobilier de Champagne-Ardenne. Vous êtes vendeur, acquéreur, ce salon est pour vous l'occasion de découvrir toutes les offres et demandes sur le marché de l'immobilier dans la Marne et alentours. Un cinquantaine d'exposants, professionnels de l'immobilier se regroupent : agences constructeurs de maisons, établissements bancaires, notaires, ....

8e Salon Régional de L'Immobilier © Getty

Un contexte très favorable à l’acquisition d’un bien.

Les taux d’intérêt restent à un niveau historiquement faible. Les dispositifs d’incitation fiscale et financière, comme la loi Pinel ou le Prêt à taux zéro élargi, offrent de nouvelles opportunités aux primo-accédants comme à ceux qui recherchent un placement.