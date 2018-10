Randall King arrive directement des Etats-Unis , en exclusivité française pour le Festival Country d'Evreux avec son orchestre au grand complet !

Organisé par l'AEP le Sentier de Saint Sébastien de Morsent, le festival nous réserve un beau plateau ce week-end à Evreux!

Randall King a grandi en écoutant les voix de Keith Whitley, George Strait et Alan Jackson. De nombreuses chansons sont écrites et inspirées par son profond héritage sudiste et ses racines familiales. site internet Randall King

Ranch House Favorites, le samedi en fin d'après-midi , mettront le western swing à l'honneur pour la première fois à Evreux. Facebook Ranch House Favorites

Rockin' Chairs complèteront les live de samedi site internet Rockin' Chairs

Rockin' Chairs voit le jour en 2005 sur un projet de reprises instrumentales des 60'. Aujourd'hui, Rockin' Chairs est constitué de cinq musiciens : deux des membres fondateurs Pierre (guitare) et Luc (batterie), rejoints en 2015 par Charlotte (chant, guitare), Sylvie (chant, tambourin) et Adriano (basse)

Hillbilly Rockers animeront la journée de dimanche site internet Hillbilly Rockers

The Hillbilly Rockers Band est un groupe de musique Country qui voit le jour en avril 1999.Au fil des ans, de nombreux concerts se succèdent dans toute la région Rhône-Alpes et en Suisse.

Le programme:

Samedi 3 novembre

11h ouverture du festival

11h/13h15 Bal CD et stage de danse

13h15/14h30 Bal concert Rochin' Chairs

14h30/15h45 Bal CD et stage de danse

15h45/17h Bal concert Rochin' Chairs

17h/18h15 Bal CD et stage de danse

18h15/19h45 Bal concert Ranch House Favorites

19h45/21h Bal concert

21h30/23h Concert Randall King

23h/1h Bal CD

Dimanche 4 novembre

11h ouverture du festival

11h/12h15 Bal CD et stage de danse

12h15/13h15 Concert Hillbilly Rockers

13h15/14h30 Bal CD et stage de danse

14h30/15h30 Concert Hillbilly Rockers

15h30/17h Bal CD et stage de danse

17h/18h Concert Hillbilly Rockers

Sur place différents stands: bijoux, vêtements, chapeaux, bottes, jeans, vestes, décoration, boucles de ceintures...

Le saloon:

Restauration salée sucrée / boissons

Tarifs: samedi 24€ / dimanche 12€ / pass 2 jours 31€ billetterie en ligne

Renseignements 02 32 38 25 65