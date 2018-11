8ème salon Sang pour sang polar à Franqueville-Saint-Pierre

"Les crimes au fil de l'Histoire", thème choisit cette année avec Philippe Charlier comme invité d'honneur.

Philippe Charlier, médecin légiste, anthropologue, archéologue et auteur, surnommé par la presse "L'Indiana Jones des cimetières" . Momie égyptienne, Henri IV, Richard Coeur de Lion ou plus récemment Adolph Hitler, Philippe Charlier a le don de faire parler les cadavres les plus célèbres. il s'est fait connaître alors qu'il tentait de percer les mystères de la mort brutale d'Agnès Sorel, favorite du roi Charles VII, morte en 1450. En décembre 2010, il authtifie un crâne l'attribuant au célèbre roi de France Henri IV, assassiné par Ravaillac en 1610. Bien connu du public grâce à ses interventions dans plusieurs émissions télévisées (Secrets d'histoire avec Stéphane Bern, Sous les jupons de l'histoire avec Christine Bravo, il est également co-animateur du magazine de la santé présenté par Marina Carrère d'Encausse), Philippe Charlier est l'auteur de plusieurs ouvrages qu'il dédicacera lors du salon.

Programme :

Vendredi 16 novembre : café polar historique organisé par la bibliothèque à 14h à l'Espace Bourvil. Entrée libre.

Samedi 17 novembre : conférence inaugurale de Philippe Charlier "Les crimes au fil de l'Histoire" à 18h30 en Mairie. Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Dimanche 18 novembre : ouverture du salon "Sang pour Sang Polar" de 10h à 18h à l'Espace Bourvil. Entrée libre. Dédicaces et rencontres avec 35 auteurs de polar, expositions, animations et jeux pour enfants et adultes organisés par la Commune, la bibliothèque et le Conseil Municipal des Enfants, remise du "Prix 2018 Sang pour Sang Polar" à 12h, à partir de 14h, cluedo grandeur nature, table-ronde avec Philippe Charlier à 15h.

Les 35 auteurs présents au salon :

Malik Agagna, Sandra Alves, Bruno Amato, William H. Appleton, Claire Bauchart, Véronique Beaumont, Jean Calbrix, David Coulon, Gilles Delabie, Daniel Devaux, Christophe Dubourg, Éric Dupuis, Éric de l'Estoile, Didier Fossey, Elton Furratier, Éric Joly, Jess Kaan, Philippe Kauffmann, Nicolas Koch, Gilles Leclerc, Guillaume Le Cornec, Pierre Luneval, Romain R. Martin, Marc Masse, Yvan Michotte, Patrick Morel, Marie Murski, Jean-Marc Pitte, Dany Ribes, Iris Rivaldi, Jean-François Rottier, Claude Soloy et Fateha Bizriche, Jean-Louis Viot, Gordon Zola.

Informations : 02 35 80 20 39

Horaires: 10h/18h