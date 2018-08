Le parc des expositions de Chambéry accueille la 90ème édition de la Foire de Savoie du 7 au 17 septembre.

400 exposants à découvrir pendant 11 jours pour cette nouvelle édition !!

France Bleu Pays de Savoie en direct de 16h à 19h, du lundi 10 au vendredi 14 septembre !

Cette année, la Foire de Savoie nous emmène à Cuba pour un voyage festif et coloré avec une magnifique exposition dans le Phare !! Plongez dans les ruelles historiques de cette île emblématique et retrouvez toutes les icônes cubaines : le Ché, la salsa, le rhum, les cigares et les belles voitures ...

Vous retrouverez aussi trois pôles thématiques pour découvrir les dernières innovations des entreprises des Savoie:

High-tech (avec une exposition "le musée des jeux vidéos", motos et véhicules de loisirs, santé et bien-être.

Sans oublier : des concerts, deux nocturnes festives, et des spectacles !

Ouverture : 10h - 19h avec 2 nocturnes les vendredis 7 et 14 septembre jusqu'à 23h et le jour de clôture, lundi 17 septembre : 10h - 17h