9ème édition du salon du vin et de la gastronomie les 8, 9 et 10 mars 2019 à Morlaàs

France Bleu Béarn est au rendez-vous de la 9ème édition du Salon du vin et de la gastronomie à Morlaàs le week-end des 9 et 10 mars 2019.

France Bleu Béarn vous invite au salon des gourmands et gourmets à la salle polyvalente, place de la Hourquie à Morlaàs. Savourez l’authenticité, la qualité et la convivialité de tous les professionnels et amateurs du goût et de l’art de vivre à la française avec Patrice Benoist le samedi 9 et dimanche 10 mars entre 11h et 12h30.

Stand de Thierry Mathieu avec Anna Luciani © Radio France - Agnès Andreu

Le salon du vin et de la gastronomie 2019 évolue avec succès dans sa 9ème édition à Morlàas du 8 au 10 mars. L’office du tourisme du Pays de Morlaàs, en association avec le club de course à pieds local"Les morlaapieds course", concocte un programme haut en couleurs pour tous les amateurs de traditions et nouveautés en gastronomie française et viticole. Durant ces 3 jours, des producteurs de toute la France vous accueillent pour une dégustation et partagent la passion de leur métier. De nombreux centres de formation d'apprentis sont présents, ainsi qu'un espace tourisme pour vous conseiller et vous faire découvrir les séjours en Béarn. Toute la journée, assistez aux nombreuses animations gratuites pour petits et grands, aux démonstrations de fabrication et participez également aux ateliers de dégustation.

A savoir :

L'entrée est gratuite

Restauration sur place