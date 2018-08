Depuis 2010, le festival s’est ouvert à de nouveaux horizons, dont l’Acadie et cette année la Belgique, car un groupe de jeunes venu de Wallonie participera à son ouverture.

Vendredi 10 Août: salle des fêtes

À 18h30, Concert du chanteur belge Ivan Tirtiaux accompagné par le percussionniste brésilien Nyllo Canela

À 21h00, concert L'Antre des Loups, musique trad et dansante donné par le trio québécois La Croisée d’Antan, avec Jordan Bélanger, Anthony Vacchio et David Lefrançois.

Samedi 11 Août: salle des fêtes

À 18h30, Pays d’abondance, spectacle des Montréalais Isabelle Cyr et Yves Marchand.

À 21h00, Florilège de chansons de la Belle Province interprétées par le Québécois Steve Normandin.

Dimanche 12 Août: cinéma Le Trianon

À 17h00, Le Fils de Jean, film franco-canadien de Philippe Lioret (1 h 38, 2016), avec Pierre Deladonchamps, Gabriel Arcand, Catherine de Léan, Marie-Thérèse Fortin et Pierre-Yves Cardinal.

L'histoire: À 33 ans, Mathieu ne sait pas qui est son père. Un matin, un appel téléphonique lui apprend que celui-ci était canadien et qu’il vient de mourir. Découvrant aussi qu’il a deux frères, Mathieu décide de se rendre à l’enterrement pour les rencontrer. Cependant, à Montréal, personne n’a connaissance de son existence ni ne semble vouloir la connaître…

Lundi 13 Août: salle des fêtes

À 18h30, « La liaison Paris-Montréal au temps des avions à hélices », conférence de Véronique Damas-Peyraud du musée Air France (l’entrée est gratuite)

À 21h00, dansant du groupe acadien Cy, avec Jacques Blinn, Jacques Dugas, Guyaume Boulianne, Éric Dow et Normand Pothier. établis à Moncton, ces cinq Canadiens originaires des régions de la baie Sainte-Marie en Nouvelle-Écosse et du sud-est du Nouveau-Brunswick ont la brume sur l’échine et la mer dans les souliers. Dignes représentants de la nouvelle vague indie-folk acadienne, ils réussissent à unir les styles progressif et traditionnel tout en créant une sonorité à la fois chaude et harmonieuse, mais tout en se démarquant par des harmonies recherchées et un sens de l’humour contagieux.

Mardi 14 Août: salle des fêtes

À 18h30, Spectacle de chansons interprétées par le duo franco-québécois Le Caribou Volant, formé par Ninon Moreau et Yoan Giansetto. Deux voix, une plume et un mélange de cordes frottées, grattées, pincées, piquées.

À 21h00, AutodidACTE II, spectacle humoristique et chanté de Bernard Joyet accompagné par Clélia Bressat-Blum au piano.

Tous les jours, 20h00-21h00 : entracte et pause-repas possible à la buvette (sauf dimanche)

Renseignement office de tourisme 02 32 32 17 17

Billetterie sur place chaque jour tarif 12€ adultes 9€50 (réduit)

Pass festival ou billets couplés 2 spectacles en vente également