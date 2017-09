A Dijon, les associations ont offert un menu varié pour le 17e Grand Déj’

Plus de 200 associations se sont retrouvées ce dimanche 24 septembre sur les berges du lac Kir à Dijon pour leur grand rassemblement annuel. L’occasion pour elles d’aller au-devant du grand public.

Sur le stand de l'UNASS, l'Union nationale des associations de sauveteurs secouristes, Ilel, 11 ans, a suivi avec son copain un petit cours de massage cardiaque sur un mannequin. Et il a envie d’en apprendre plus sur le secourisme : « ça me donne beaucoup envie, j’aime bien sauver des gens ». L’UNASS qui est une association de sauveteurs des groupes La Poste et Orange, compte 45 secouristes confirmés en Côte-d’Or. Ils sont intervenus l’an dernier sur 110 dispositifs déployés à l’occasion d’événements sportifs et culturels. L’UNASS a vocation à former aux gestes de premier secours, et suite aux attentats, depuis 2015, la demande a augmenté de plus de 40%, précise son président Sébastien Philippe.

Initiation au massage cardiaque avec les secouristes de l'UNASS © Radio France - Jacky Page

Observer le ballet des oies sur le lac Kir

Les amoureux des animaux ne sont pas en reste. On peut découvrir ainsi une association de protection du furet. La Ligue de Protection des Oiseaux a pour sa part profité de la proximité de son stand avec le lac, pour positionner des longues-vues qui permettent aux curieux d’observer les nombreux oiseaux présents en ce moment sur le site. « C’est le début de la période migratoire, des oiseaux font une halte sur le lac pour reprendre des forces avant de reprendre leur parcours », explique Marie, qui identifie facilement foulques, oies et cormorans. Pourtant, elle ne s’intéresse à l’ornithologie que depuis un an, poussée par sa petite fille.

Ou se laisser envoûter par la lente chorégraphie du Qi Gong

Côté sportifs, tandis que des gymnastes se livrent à des acrobaties et qu’une structure d’escalade gonflable est érigée, sur la pelouse ensoleillée, un spectacle semble fasciner les badauds. Un groupe d’hommes et de femmes vêtus de noir enchaînent des mouvements au ralenti, avec des bâtons, sur fond de musique zen. Ce sont des adeptes de Qi Gong. Une discipline chinoise, qui pas plus que le Tai Chi ne doit être considérée comme un sport, précise Patrick Bandiera, professeur à l'institut La Grue Blanche à Dijon. « Nous pratiquons l’espace et le temps. C’est une gymnastique qui va permettre d’harmoniser le corps, l’esprit et le souffle ». Les bâtons sont là, non pour menacer un ennemi invisible, mais pour masser certains points d’acupuncture. Il paraît que les bienfaits en sont multiples au quotidien. Plus de mal de dos en faisant la vaisselle penché au-dessus de l’évier quand on a acquis cette maîtrise des mouvements.

Démonstration de Qi Gong © Radio France - Jacky Page

La 17e édition du Grand Déj’, a été une fois de plus l'occasion pour le public de découvrir la richesse du tissu associatif qu’il soit sportif, humanitaire, environnemental, éducatif, culturel, ou sanitaire. Pour se rendre utile ou bien simplement pour se faire plaisir, chacun aura pu faire son choix.