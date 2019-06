Una storia chì dura dipoi 30 anni !

Fiera campagnola creata in u 1987 per a festa di San Petru, da l’associu A CUNFRATERNITÀ è induve Antoinette DI MARCO ne hè a capu. Sott’à u stimulu di u so cumpagnu, Jean PIERETTI, vignaghjolu è figura emblematica di Capicorsu è di una squadra dinamica, ci si ritrova à u primu rangu Lucie SANTUCCI, a prima FIERA DI U VINU nasce in u 1989. Dipoi 30 anni, si rinnuvelleghja è si prufeziunaliseghja per diventà un ritrovu ubligatoriu per quelli chì tenenu caru a vigna è u vinu. A FIERA DI U VINU hè dinù ricunnisciuta FIERA DI CORSICA. Rendimu oghju omagiu ‘cù Lucia SANTUCCI à tutti sti vuluntarii è passiunati chì anu operatu dipoi 30 anni per chì st’evenimentu pigli a dimensione ch’ellu hà oghje.

. - .

Leur vocation première : valoriser le métier de Sommelier à travers différentes actions et en défendre moralement l’éthique. Mais aussi de promouvoir les vins et maintenir les traditions par la formation des jeunes et néophytes ainsi que la transmission des valeurs.