L'esprit de la St Patrick souffle sur France bleu La Rochelle cette semaine ! Nous vous invitons à faire la fête ! à voir de la comédie, du one man show, écouter du Rockin'Soul, des boys'band et de la légende... si on vous dit "Still Loving You"... Scorpions ! non SCORPIONS ? si si aussi !

EXPOSITION : "LE RÈGNE DES DINOSAURES" Attention, 66 Millions d'années plus tard, les dinosaures reviennent à la Rochelle du 17 Mars au 02 avril 2018 au parc des Expositions.

EXPO DES DINOSAURES

Le Règne des Dinosaures c'est : un T.Rex animé plus vrai que nature, un Mammouth, un vélociraptor, de nombreuses espèces en exposition sous un chapiteau ! Une sortie 100 % familial avec un quizz, un Fouille archéologique pour les enfants et pleins de surprises pour les petits et les grands. Venez rencontrer une espèce qui régna sur notre planète pendant près de 150 ans !!!

CELTIC SOCIAL CLUB pour la ST PATRICK vendredi 16 mars à 20h30 à l'Agora de St Xandre

The Celtic Social Club dispose d’un port d’attache très particulier à La Rochelle. Alors bienvenue messieurs Manu Masko (batterie), Jimme O’Neill (guitare-voix), Pierre Stephan (violon), Ronan Le Bars (uilleann pipe), Richard Puaud (basse), Mathieu Péquériau (washboard, harmonica) et Goulven Hamel (banjo, mandoline, guitare). Welcome home, Boys !

LES FOUTEURS DE JOIE « Des étoiles et des idiots » vendredi 16 mars 20 h30 Le vingt-sept de Rouillac

Fouteurs de joie

Ce n’est pas un concert que les Fouteurs de Joie proposent, c’est une expérience. Dynamique. Tendre. Ephémère. Une expérience de l’instant, celle de la JOIE ! La joie… » www.lapalene.fr

DIRTY DANCING 21 mars 2018 Parc Expo de La Rochelle

Dirty Dancing, L'Histoire Originale sur Scène restitue toute la magie du film : les personnages, les dialogues, les scènes de danse sensuelles et bien sûr, la musique originale incluant l'incontournable "Time Of My Life"! A l'occasion des trente ans du film, ranimez la flamme allumée en 1987 et découvrez une nouvelle version de la comédie musicale culte

IRISH CELTIC vendredi 23 mars à 20 H au parc des expositions

Irish Celtic, la légende est de retour pour un nouveau spectacle Les frissons de l’âme irlandaise Irish Celtic, c’est d’abord le talent de la trentaine d’artistes irlandais de ce spectacle : un concentré d’énergie des meilleurs danseurs du pays, qui martèlent le plancher du pub de leurs claquettes; la magie aérienne des danseuses, fées de la performance, héritières de la longue culture celte; le pouvoir fou de ces rares musiciens capables de faire vibrer sur scène la tradition, comme avec ces ballades qui vous donnent la chair de poule.

SAMMY DECOSTER & CO vendredi 16 mars à 20 h salle de L'Arsenal au Château d'Oléron

Sammy Decoster / photo Samuel Lebon.

Venu à plusieurs reprises avec le groupe Verone, Sammy Decoster s’est isolé le temps d’une résidence au Château d’Oléron en mars 2015, ce soir nous sommes impatients de découvrir le fruit de son travail avec quelques textes d’exceptions écrits sur notre île et de nous faire dédicacer son deuxième album de sa plume. (Camille)

www.lechateaudoleron.fr/agenda/concert/vendredi-16-mars-2018-concert-sammy-decoster-co/

SCORPIONS le légendaire groupe est de passage au Zenith de Limoges lundi 26 mars - 20H00

Scorpions à Limoges

En 40 ans de carrière, le plus célèbre des groupes de hard rock allemand a sorti pas loin d’une vingtaine d’albums et en a vendu plus de 100 millions à travers le monde. Véritables bêtes de scène, Scorpions enchaînent sur scène pendant plus de deux heures des titres qui ont fait leur succès. www.zenithlimoges.com

THE PATHFINDERS – Concert Blues, Rockin'Soul à l'Azile jeudi 15 mars à 21h

Vivifiant, moderne et séduisant, le groupe nous embarquera avec passion dans un concert endiablé et éloquent !

Pierre AUCAIGNE « Cessez ! » – One man show à l'azile vendredi 16 et samedi 17 mars à 21 heures

Tombé dans la marmite du rire dès son plus jeune âge, l’humoriste suisse s’est définitivement singularisé par son caractère loufoque à souhait et électrisé en diable. Un phénomène ! www.lazile.org

Pierre AUCAIGNE

Au théâtre Comédie de la Rochelle deux pièces sont à découvrir : CÉLIBATAIRE MAIS JE ME SOIGNE et LES HOMMES SONT DES FEMMES COMME LES AUTRES www.16-19.fr

Comedie La Rochelle

L'orchestre Poitou-Charentes vous présente son nouveau concert "Musique d'Orfèvres", en compagnie de violonniste et d'alto prestigieux... Rendez-vous samedi 17 mars à 20h30 sur la scène de Beauséjour !

Orchestre Poitou Charente

www.beausejour-chatelaillonplage.fr