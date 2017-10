A GAGNER CETTE SEMAINE SUR FRANCE BLEU LA ROCHELLE

Cette semaine France Bleu La Rochelle vous invite à sortir, découvrir, rêver, dîner, buller en croisière..... Tout pour se divertir..... France Bleu La Rochelle, La Radio qui rend la vie plus belle !!!!!

LE THÉÂTRE COMÉDIE PRÉSENTE

►L'Amant de ma femme est formidablePierre et Caroline sont ensemble depuis quelques années et sont très heureux, seulement il manque une petite chose pour que leur bonheur soit complet.... Un enfant, mais malheureusement la nature en a décidé autrement, alors ils ont décidé de faire appel à un géniteur, avec le risque qu'il devienne un amant, mais leur casting va tourner au cauchemar car, le candidat est un peu étrange...... Gagnez vos places en écoutant France Bleu La Rochelle

►Le Casting de ma vie

Francine, méridionale en quête de succès, va à la rencontre de Frank, producteur parisien, aussi séduisant qu'impitoyable... Tout les oppose, pourtant le casting qu'il s'apprête à expédier va prendre une autre tournure... Elle pensait avoir 10 minutes pour le convaincre, elle aura toute la nuit ! D'aventures en quiproquos... Une comédie à déguster aux petits oignons signée par les auteurs du succès "Mon colocataire est une garce"France Bleu La Rochelle vous offre vos invitations**

►Il est encore pire qu'elle

L'une Emma était plutôt forte en gueule, l'autre Benoit, un peu trop coincé. Chacun y trouve son compte, jusqu'au jour où... Ces 2 "losers" aux cœurs tendres vont tenter de percer le mystère de l'amour.Une nouvelle comédie aussi fraîche que rythmée, pleine de rebondissements et quiproquos, qui s'amuse à tordre le cou aux idées reçues. France Bleu La Rochelle vous y invite

Comédie La Rochelle © Radio France

LE CAFÉ THÉÂTRE L'AZILE PROPOSE

► Richard Ray Farrell

Originaire des USA, parcourt depuis plus de 35 ans la route du blues. Il a commencé sa carrière en tant que musicien de rue dans le métro parisien, littéralement comme un « Po’ boy long way home » (un homme pauvre loin de chez lui). Entre « Back’packing » et « Blues’packing », Richard Ray Farrell a exploré le continent européen, guitare, voix et harmonica en main, de stations de métro en stations de métro, de salles de concert en salles de concert. Fort de son expérience et de ses multiples collaborations ; comme avec Jimmy Carl Black, batteur légendaire de Frank Zappa’s Mothers of Invention ; Richard Ray Farrell nous fera profiter de son Blues éclectique, parfois sérieux, parfois humoristique, parfois triste… Un blues qui raconte une vie de bohème et de doux rêves de voyages… Gagnez vos places avec France Bleu La Rochelle

►Un emploi nommé désir, une comédie participative

Après Tout Pour Être Heureux, présenté en mars 2017, Christian Poissonneau et Isabelle Courger montent de nouveau sur la scène de l’Azile avec un autre projet, « Un Emploi Nommé Désir ». Créée sur mesure à partir de témoignages de terrain, la pièce met en scène de manière humoristique les réalités auxquelles sont confrontés les chercheurs-euses d’emploi : préjugés, pertes de repères, isolement social, etc. Christian, auteur et comédien, nous plonge avec énergie, finesse et humour dans le parcours de Marie, joué par son acolyte Isabelle, une femme licenciée après 15 années d’exercice dans la même entreprise. Entre réalisme et dérision, les comédiens vous invitent à entrer dans le jeu pour partager un moment cocasse mais aussi ouvrir la discussion sur un thème central de notre société contemporaine.... France Bleu La Rochelle vous offre vos invitations

Un emploi nommée désir © Radio France

LA SCÈNE BEAUSÉJOUR REÇOIT

►Le Cercle des Illusionnistes

Emerveillement garanti avec la comédie épique, magique et historique "Le Cercle des illusionnistes", samedi 14 octobre à 20h30 sur la scène de Beauséjour !

En 1984, alors que se déroule le championnat d’Europe des Nations, Décembre vole un sac dans le métro. Dans le sac, il trouve la photo d’Avril jolie. Il la rappelle, ils se rencontrent dans un café. Il va lui raconter l’histoire de Jean-Eugène Robert-Houdin, horloger, inventeur, magicien du XIXe siècle. Cette histoire les mènera tous deux sous le coffre de la BNP du boulevard des Italiens, dans le théâtre disparu de Robert- Houdin, devant la roulotte d’un escamoteur, derrière les circuits du Turc mécanique, aux prémices du kinétographe, et à travers le cercle des illusionnistes. Au-delà d’un récit diablement cinématographique, tout en surprises et suspense, aventures et amours, c’est un spectacle intelligent, drôle, trépidant et instructif.

Le Cercle des illusionnistes © Radio France

LA PALENE VOUS PROPOSE

►Mon côté punk

« Monter un gros bazar », tel a été le cri de ralliement de cette utopie collective lancée en 2003 sous l'impulsion malicieuse de Mourad de La Rue Ketanou. Improbable casting aux allures de cour des miracles, ils sont venus de tous les horizons pour fonder cette grande famille où « la crête pousse à l'intérieur de la tête ». Du Chili, du Maroc, de Normandie ou de Croatie, du Portugal, d'Algérie, du Sud-Ouest ou de Provence, dans la marmite de Mon Côté Punk flottent mille épices pour autant…

Mon côté punk © Radio France

LA MAISON MARTIUS REGALE

►Traiteur, une affaire de famille ! Depuis 1984, Alain et Chantal Martius tiennent une boucherie sur La Rochelle dans le département de la Charente-Maritime. Nous sommes également traiteurs et spécialisés dans la restauration à domicile et dans la pâtisserie. Toute l'année nous pouvons vous proposer du foie gras et des langoustes. Les clients peuvent constituer un repas complet en venant chez la Maison Martius. En 1997, Alain et Chantal Martius rachètent une affaire qui est alors reprise par leurs enfants, Michael formé en charcuterie et en cuisine, Rodolphe en pâtisserie et en chocolaterie et Nathalie en vente. Le magasin de 80 m² est situé dans le quartier du casino de La Rochelle.

Aux Délices du Mail © Radio France

DÉCOUVRIR OU RE-DÉCOUVRIR LES SITES TOURISTIQUES DE NOTRE BELLE RÉGION

Visiter L'Aquarium de La Rochelle, La Cité de l'Huître ou le Paléosite...... Partir en balade sur la Charente à bord du Bernard Palissy 2, faire le tour de Fort Boyard et s'arrêter sur L'Île d'Aix....... Vivre une aventure en famille au Château des Enigmes ou au Parc Aventure de Fontdouce....... Gagnez vos invitations avec France Bleu La Rochelle

Des sites à découvrir © Radio France

