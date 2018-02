France Bleu La Rochelle, tous les soirs un spectacle !

FABRICE EULRY FAIT CITY JAZZY

« Ce pianiste est infatigable» Le Parisien)

« Le Chopin du Boogie-woogie » Le Figaro

« Captant l’énergie du public au point de l’en vider de tout son potentiel d’applaudissement » Nice-Matin

En concert jeudi 22 février à 20h45 Salle du Cordouan à Thalazur à Royan France Bleu La Rochelle vous offre vos places.

Fabrice Eulry

AVEC BARBARA

Un hommage à la “longue dame brune” dans la simplicité d’un piano-voix. « Dis-quand reviendras-tu ? », « Göttingen », « Si la photo est bonne », des chansons que l’on a tous au creux de l’oreille, mais d’autres peu connues du grand public . Sans imitation, la chanteuse met sa voix superbe et émouvante au service d’une vingtaine de textes de Barbara, disparue il y a juste 20 ans. L’accompagnement de son pianiste Jacky Delance est tout aussi remarquable. A découvrir absolument. Dimanche 25 février à l'Espace Henri Matisse de Soyaux. France Bleu La Rochelle vous offre vos places

Brigitte Lecoq

GRISELIDIS REAL

par Coraly Zahonero de la Comédie-Française «Moi, je ne supporte pas l’injustice et l’hypocrisie, il faut mettre sur la table la vérité, il faut la regarder en face, et il faut l’accepter, il faut la soutenir, il faut la démystifier. C’est possible, au lieu de la haine, du mépris, de l’incompréhension» Dans un seul en scène magistral, Coralie Zahonero incarne Grisélidis Réal écrivain suisse, peintre et prostituée militante qui fit de la prostitution « un art, une science, un humanisme ». Jeudi 27 février au Castel de Châteaubernard. Gagnez vos places grâce à France Bleu La Rochelle

Grisélidis Réal

GISELE

À l'origine, un poème de Victor Hugo, la prose de Heinrich Heine et toute une époque emportée par un courant artistique qui allait bouleverser les sensibilités : le Romantisme. L'histoire est celle d'une jeune paysanne, Giselle, amoureuse d'Albrecht pour qui elle danse éperdument. Mais en apprenant la trahison d'Albrecht, fiancé à la princesse Bathilde, Giselle perd la raison et se meurt. Condamné par Myrtha, la reine des Wilis – fantômes des jeunes filles mortes avant leurs noces – à danser jusqu'à en perdre la vie, Albrecht ne sera sauvé que par l'intervention de Giselle et du jour naissant entraînant la fuite des Wilis. Jeudi 22 février à 20h30 Grande Salle de Rouillac. France Bleu La Rocherlle vou y invite

Gisèle par Le Ballet Opéra de Kiev

VERONIQUE SANSON DIGNES DINGUES DONC

C’est la tournée de Véronique Sanson, dans laquelle elle chante les titres de l’album éponyme qui est sorti le 4 Novembre 2016. Et bien d’autres chansons de son répertoire, qu’elle offre comme toujours du fond d’elle-même, avec cette sincérité et cette générosité qui font de ses spectacles des moments rares. Vendredi 2 mars à 20h30 Espace Carat à Angoulême. France Bleu La Rochelle vous offre vos places.

Véro Sanson

FESTIVAL D'HUMOUR DU CHATEAU D'OLERON

Le festival a pour but de faire découvrir des spectacles tout public et présenter des artistes sous forme de première partie avant le spectacle d'humoristes connu du grand public et de comédies cultes. Pendant deux jours, non seulement il y aura des spectacles le soir mais des rencontres et séances de dédicace tout au long de la journée. Le soir de clôture, remise des prix : Prix du Jury et Prix spécial "Le Château d'Oléron". Vendredi 2 mars à 21h Salle de Spectacle de l'Arsenal au Château d'oléron. Gagnez vos places en écoutant France Bleu La Rochelle