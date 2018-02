Grand froid annoncé sur nos deux Charentes ! Restez à l'écoute et gagnez vos places de concert, théâtre, spectacle, quoi de mieux pour se réchauffer que de taper des mains et taper du pieds dans l'ambiance d'une salle surchauffée !

Véronique SANSON « dignes, dingues, donc…” Vendredi 2 mars à 20h30 Espace CARAT d'Angoulême

Véronique SANSON

C’est la prochaine tournée de Véronique Sanson en 2017, dans laquelle elle chantera les titres de l’album éponyme sorti le 4 Novembre dernier et bien d’autres chansons de son répertoire, qu’elle offrira comme toujours du fond d’elle-même, avec cette sincérité et cette générosité qui font de ses spectacles des moments rares.

JULIETTE en concert grande salle le Vingt-sept de Rouillac samedi 3 mars à 20h30

Juliette

Une artiste qui n’a cessé de se montrer différente, y compris avec des émissions de radio, des lectures au théâtre, des apparitions au cinéma, des mises en scène de confrères aimés.

Et, au bout du compte, une œuvre torrentueuse, exigeante, instinctive, aussi généreuse que gourmande, aussi intelligente que folle. Un peu plus de texte, présentation de son univers

ZORBALOV ET L'ORGUE MAGIQUE : conte musical et fantastique le Vendredi 02 mars à 20h30 à l'Agora de St Xandre

Un conte merveilleux et pédagogique, écrit et interprété par Yanowski, qui permet aux enfants de découvrir joyeusement la musique classique au parfum des contes slaves d’antan…

La musique y tient le rôle principal, incarnée par deux virtuoses qui font sonner Borodine, Khatchatourian et Prokofiev dans un trio violon-piano-contrebasse diablement enlevé.

CITY JAZZY BOULE EN TRIO vendredi 9 mars 20h45 au Bois St Georges

Boule en Trio

BOULE EN TRIO Coup de Cœur « Off Avignon »

Avec sa gueule d’atmosphère, Boule plante le décor : un petit côté gentleman cambrioleur pas dégueu.

Dutronc et Gainsbourg ne planent pas loin. Le petit cheveu qu’il a sur la langue chatouille agréablement notre oreille et sa plume est habile. Ses chansons, pleines de suspens et de jeux de mots, parfois sarcastiques, sont joliment anachroniques, c’est à dire qu’elles ne seront jamais démodées.

HOLIDAY ON ICE mercredi 7 mars 14 heures parc des Expositions de la Rochelle

Une toute nouvelle création qui vous plongera à la découverte de la cité perdue : « Atlantis ». Dans une chorégraphie inédite et élégante qui allie la performance sportive à la grâce artistique, les patineurs vous entraîneront dans un voyage au cœur de la mythologie.

Pour percer le mystère de l’île disparue, la troupe d’Holiday on Ice accueillera en exclusivité le couple phare de Danse avec les Stars : Brian Joubert & Katrina Patchett !

JARDIN SECRET, comédie L'Azile le vendredi 2 mars et samedi 3 mars à 21H

Jardins secrets

Elles n’ont rien en commun et pourtant, le hasard et leurs enfants vont les réunir. De leur rencontre fortuite va naître une joyeuse confrontation pleine d'humour et de légèreté qui laisse bientôt place aux confidences. Jusqu'à ce qu'un lourd secret révèle la profondeur de leur amitié... www.lazile.org

DIRTY DANCING 21 mars 2018 Parc Expo de La Rochelle

Dirty Dancing, L'Histoire Originale sur Scène restitue toute la magie du film : les personnages, les dialogues, les scènes de danse sensuelles et bien sûr, la musique originale incluant l'incontournable "Time Of My Life"! A l'occasion des trente ans du film, ranimez la flamme allumée en 1987 et découvrez une nouvelle version de la comédie musicale culte !

