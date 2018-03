Pour terminer ce mois de mars, France Bleu la Rochelle vous offre votre Jambon ! ah bon ! vos places de concert ! et puis aussi des spectacles, et puis aussi votre nuit d'hôtel ! whaouh !!!

Pierre Palmade

Pierre PALMADE « AIMEZ MOI » 28 mars 20 h 30 LE VINGT-SEPT de Rouillac

Il revient aujourd’hui à la source de son art, à son amour de la scène en solitaire, à ses figures d’ébahis, de naïfs magnifiques ou de patriarches à mauvaise foi bétonnée. Avec ses hanches qui se cassent, ses coups d’épaules, sa tête d’enfant, moineau tombé de haut, il reste abasourdi face aux absurdités de la vie. Buster Keaton de la parole, il accumule catastrophes et rires en cascades. © Pierre Notte

GAËL FAYE + Kolinga le 30 mars à 20h30 La NEF à Angoulême

À mi-chemin entre le slam et le rap, ses textes ciselés sonnent comme une évidence, portés par des rythmes métissés et urbains. Les mots prennent vie, entre hargne et espoir, toujours justes.

DOMINIQUE A + MALIK DJOUDI 31 mars à 20h30 LA NEF à Angoulême

C’est un moment hors du temps, de l’émotion pure qui vous attend, revenir au monde, tout sera comme avant, l’un dans l’autre, venez-vous faire rendre la lumière, le courage...

HUGUES AUFRAY

HUGUES AUFRAY Espace ENCAN de la Rochelle 1er avril 20h30

Chanteur populaire, humaniste, engagé, Hugues Aufray a toujours su dans ses chansons transmettre par des mots simples les valeurs qu’il considère essentielles : le respect des autres, de la nature, la lutte contre le racisme et toutes les injustices. « Passeur de culture » ainsi qu’il aime se définir, son répertoire est souvent un métissage de rock, blues, folklore espagnol, latino américain.

RUSSKASHOW

MUSIQUES ET DANSES RUSSES "RUSSKASHOW" 31 mars 21 heures Espace MATISSE de SOYAUX

Sous la direction d’Alexis Kozenko et Tatiana Lagojdiuk, les Ballets RusskaShow vous entrainent dans un enchainement varié de tableaux au cœur de la Russie. Dès l’ouverture du rideau se crée une atmosphère slave, avec un somptueux décor de matriochkas géantes,

Un grand moment enchanteur qui unit le public et les artistes pour une grande fresque de l’âme slave.

Betty Blues Aïe Aïe Aïe vendredi 30 et samedi 31 mars à 21h Spectacle musical – à partir de 12 ans à l'AZILE La Rochelle

Ce duo féminin aussi touchant que déluré nous plonge dans une atmosphère caustique, dans la tradition des cabarets de chansonniers.

Hôtel Restaurant LES FLOTS à Châtelaillon

