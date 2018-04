De A comme Aquarium à X comme X'EAU, vous souhaitez vous rafraîchir c'est ici ! Du doux, du tendre,du chaud, du swing, à écouter, à danser à vibrer ! C'est tout ce que nous vous offrons sur France Bleu La Rochelle

Les Ogres de Barback & Le Bal Brotto Lopez vendredi 27 avril-20 h 30 Le vingt-sept à Rouillac

Fusion de deux entités en une troisième. Les Ogres deviennent pour l’occasion un sextet de bal tandis que le duo Brotto Lopez se fait chanteur de poètes. Places inversées, jeux de rôles, confusion pour interaction : scottishs, polkas ou rondes du Quercy se promènent dans une Rue de Panam, alors qu’Allain Leprest se chante en occitan…

Polyphonies Corses A VUCIATA Eglise Saint Joseph l’Artisan de Soyaux le Samedi 28 avrilà 20h30

le voyage musical d’A Vuciata réveille les secrets enfouis au fond de l’âme de du peuple corse, farouche défenseur de son identité et de son territoire, fier et altier, mais capable de douceur et d’émotion

CAUSERIE MUSICALE • HOMMAGE À CHARLES TRENET PAR NELSON MONTFORT vendredi 11 mai 20h30 salle Saintonge du Palais des congrés de ROYAN

Et c'est Nelson qui en parle de mieux :

Soirée exceptionnelle : hommage à Charles Trenet. Nelson Monfort évoque la biographie de l’artiste au travers de ses chansons les plus inoubliables.

Josh Miller & The Bad Mules Rythm’n’Blues Café théâtre de l'Azile jeudi 26 avril www.lazile.org

Une soirée passée en sa compagnie ressemble à un voyage dans le temps. Attachez vos ceintures, et prenez place dans la Delorean du blues !

CIE JUPON "ensemble" salle des fêtes de Genac avec La Palène le dimanche dimanche 29 avril 2018 à 17 heures

Ils se cherchent, se défient, se chamaillent, s’amusent ou s’enlacent. Ce combat où se mêlent les corps acrobatiques fascine par son intensité et ambiguïté. Dans ce duo de cirque, la difficulté d’être ensemble est dépassée par l’impossibilité d’être sans l’autre.

COW LOVE " La société protectrice de Petites Idées " à l'Agora samedi 28 avril à 20h30

Dès 7 ans C'est l'histoire d'un amour inconditionnel, qui n'a besoin d'aucune justification, d'aucun préalable pour exister. Seul compte le besoin d'être ensemble, de vivre, de jouer follement, intensément, de jouer à tue-tête et d'imaginer à chaque seconde l'instant qui suit.

CITYJAZZY - NOUGAROLOGIE HOMMAGE À CLAUDE Relais du Bois St Georges de Saintes vendredi 27 avril 20h45 www.cityjazzy.com

NOUGAROLOGIE est la réunion de quatre artistes désireux de faire une vraie déclaration d’amour à l’univers de Claude Nougaro, créateur majeur de la chanson française qui a laissé derrière lui une œuvre riche qu’il faut absolument redécouvrir

Semaine 17

