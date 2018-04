Des places pour le festival international d'imitation, du théâtre, des concerts, France Bleu La Rochelle est heureuse de vous offrir vos invitations, et vous faire découvrir ces salles, lieux et sites, qui se mettent en 4 pour notre plaisir !

Festival IMITATION DE LR

Le Festival d’imitation de La Rochelle revient pour la 4ème édition ! Avec cette année en invité d’honneur : ARTUS et son nouveau spectacle. Rendez-vous à l'espace Encan samedi 26 mai à 20 heures

http://www\.larochelle\-tourisme\.com/a\-voir\-a\-faire/agenda/lagenda\-complet/1069278\-festival\-international\-dimitation

Bagad de Lann Bihoué

Composé de 30 musiciens et chanteurs Le Bagad de Lann Bihoué est l'ambassadeur de la musique Bretonne et de la Marine française, non seulement en France, mais aussi à l'étranger. Il est composé exclusivement de musiciens de la marine nationale. Leur répertoire sans cesse renouvelé est constitué de compositions originales et de morceaux traditionnels célèbres. Il témoigne de la richesse du patrimoine Celte.Un voyage dans l'âme d'un peuple qui sait maintenir ses traditions bien vivantes.

a l'espace ENCAN le samedi 5 mai à 15 heures et 20h30

http://www\.larochelle\-tourisme\.com/a\-voir\-a\-faire/agenda/lagenda\-complet/1253770\-spectacle\-bagad\-lann\-bihoue

LA RUE KETANOU

Bon anniversaire La RUE KETANOU ! pour faire la fête avec eux c'est à Rouillac au Vingt Sept avec les copains de toujours La Palène et vous !

Mercredi 2 mai à 20h30 www.lapalene.fr/event/la-rue-ketanou-1998-2018

Elodie Poux "Le Syndrome du Playmobil"

Élodie Poux "Le Syndrome du Playmobil " Cette jeune femme va nous surprendre ! Elle est véritablement étonnante, originale et implacablement drôle. vendredi 4 et samedi 5 mai à 21h café théâtre L'AZILE de La Rochelle

www.lazile.org

Théâtre Comédie LR

Théâtre Comédie La Rochelle pour "l'Amour est dans le presque" jusqu'au 6 mai

L'amour s'est donné rendez-vous dans le pré... Enfin presque.

puis "Faites l'amour pas des gosses" du 8 au 30 mai Pour Lucas et Julie, avoir un enfant c'est que du bonheur... enfin presque ! Avant il roulait en coupé...aujourd'hui il roule en Kangoo ! "

Stade Rochelais vs Stade Français

Dernière journée du top 14 ! vos places de rugby sont à gagner dans 100 % rugby



livres à gagner

La vie en Bleu vous propose de bonnes recettes ! cette semaine gagnez vos livres Larousse cuisine

Bonne semaine avec France Bleu La Rochelle !